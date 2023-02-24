Вечная слава героям: в годовщину вторжения "Антитела" выпустили акустическую версию "Фортеці Бахмут"

Уже год украинцы борются с русским нашествием, защищают свою страну. Музыканты группы "Антитела" в первые дни полномасштабного вторжения взяли в руки оружие и тоже стали на защиту родной земли. В годовщину этой страшной войны они выпустили акустическую версию песни "Фортеця Бахмут".

Это трек о городе, которое стало символом несокрушимости и мужества украинского народа. Каждый день там продолжаются тяжелые бои, украинские защитники постоянно отбивают атаки противника.

Не упустите Слушайте сердцем: MamaRika и KOLA выпустили чувственную песню "Люди"

"Антитела" выпустили акустическую версию "Фортеці Бахмут"

Музыканты представили акустическую версию в память о погибших собратьях 130 Батальона территориальной обороны, 241 бригады Вооруженных Сил Украины в освободительной войне против российских оккупантов.

Всем, кто на щите и со щитом – посвящается. Вечная слава Героям, которые на щите,

– отметили артисты.

Недалеко от линии фронта "Антитела" сняли клип на трек. Видео сняли, когда батальон отвели на восстановление с передовой в Бахмутском направлении. В кадре родная для музыкантов четвертая рота и боевые медики подразделения "Маэстро". В акустической версии слышны грусть по собратьям и уважение им, решимость на месть за каждую сломанную украинскую судьбу.

"Антитела" – "Фортеця Бахмут" (акустическая версия): смотрите видео онлайн



Еще в июле "Антитела" находились на нулевых позициях на севере Харьковщины. Тогда решили помогать и поддерживать детей погибших собратьев. В некоторых семьях военных, которые отдали свою жизнь за Украину, по четверо детей.



"Мы ищем возможности, чтобы удовлетворить их потребности и хотя бы частично заменить собой родительское плечо. Особое направление деятельности БФ "Антитела", наших друзей и партнеров посвящено именно детям погибших на войне. Ради кого мы боремся, если не ради них и их будущего?", – подчеркнули музыканты.