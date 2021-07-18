На фоне скандала с Андреем Джеджулой: Юлия Леус впервые показала лицо дочери
Источник:инстаграм Юлии Леус
Блогер и жена шоумена Андрея Джеджулы в свой день рождения решила познакомить фанов с дочкой Аделиной. Она впервые показала лицо крохи.
Украинский ведущий Андрей Джеджула во второй раз стал отцом почти 5 месяцев назад. С тех пор ни он, ни его жена Юлия Леус не показывали лица дочери.
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Жена Джеджулы показала лицо дочери
18 июля блогеру Юлии Леус исполнилось 35 лет. Именно в свой день рождения она решила познакомить аудиторию с дочкой Аделиной.
Она мой подарок, который я сделала себе сама, свою маленькую копию. Чего еще можно желать в свои 35 лет. Не буду писать про этот трудный год в моей жизни, я сейчас чувствую себя счастливой и это самое главное!
– написала Юлия Леус.
"Спасибо Богу за все, за все испытания, они меня сделали сильнее и мудрее, спасибо людям, которые были рядом в трудные минуты. Я все помню и безумно ценю. Спасибо моим родным и близким, я без вас не справилась бы. И теперь я уверена, что все будет по-другому", – добавила жена Андрея Джеджулы, намекая на ссоры с Андреем Джеджулой.
Юлия Леус показала миловидные снимки с дочкой. Аделина была одета в бело-голубое платье с клетчатым принтом, шляпку и туфли. Зато звездная мамочка примерила голубой костюм. Она распустила волосы и сделала красивый макияж.
Юлия Леус с дочкой / Фото из инстаграма Юлии Леус
Юлия Леус с дочкой / Фото из инстаграма Юлии Леус
Скандал вокруг Юлии Леус и Андрея Джеджулы
- У супругов были немалые проблемы в отношениях еще до того, как родилась их дочь. Юлия Леус обвиняла мужа в абьюзе, однако не хотела уходить от него, ведь ждала ребенка. После рождения дочери она даже вернулась в квартиру шоумена.
- В конце июня Юлия Леус заболела коронавирусом и заявила, что Андрей Джеджула с полицией разыскивал их с дочкой.
- Уже через несколько дней блогер огорошила новыми деталями. Она заявила, что ведущий якобы угрожал ей из-за острых высказываний, поэтому она вызвала на него полицию.
- Андрей Джеджула в ответ провел прямой эфир, где назвал жену "прекрасным манипулятором, который научился жить за счет таких дураков, как он". По его мнению, Юлия разжигает скандал ради хайпа. После этого Леус запретила видеться отцу с дочкой и пригрозила судом.