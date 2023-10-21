Fo Fo разрывает текток: сеть фанатеет от зажигательного хита Vanesa Horakova

Словацкая артистка Ванесса Горакова выпустила зажигательный трек, покоривший сеть. Песня разрывает текток, ее уже прослушали десятки миллионов человек. В сети фаны создали 20 тысяч роликов под этот трек.

Песня Ванессы называется Podme rue hore. В тектоке уже несколько дней напевают слова из этой песни. 24 Канал.

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Трек Fo-Fo разрывает текток

Песня уже набрала сотни просмотров и стала вирусной в тексте. Трек воспевает любовь. Несмотря на то, что композиция записана на ромском языке, фанаты перепевают его в соцсети.

Оригинальная песня Vanesa Horakova – Podme rue hore: видео

Фанов покорили слова любовной песни. Композиция имеет следующие строки:

В моем сердце только тебе место есть

Только ты освещаешь этот мир

Только ты причина моей радости

Это ты только ты.

В тектоке уже создали более 20 тысяч роликов под этот трек. Это забавные ролики и атмосферные видео.

Реакция сети

"Очень красиво, хоть слов и не понимаю".

"Боже, как вы хорошо поете".

"Бомба. Лучшая певица".

"Ты невероятная, а голос просто ангельский".

"Великолепно исполненная песня".

"Супер, еще одна замечательная песня, продолжайте так же".

"Твой голос волшебный".

Ванесса Горакова – популярная артистка из Словакии. Раньше она не была столь популярной, но в течение последних месяцев три ее трека заняли лидерские позиции в топ-чартах.