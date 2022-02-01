Финалисты Нацотбора Our Atlantic представили конкурсную песню: как реагируют в сети

Коллектив из Умани Our Atlantic стал одним из 8 финалистов Нацотбора Евровидения-2022. Они уже представили конкурсную песню под названием "Моя любовь".

Украинская группа из Умани Our Atlantic выпустила песню "Моя любовь". Ее коллектив представит 12 февраля на Национальном отборе Евровидения-2022.

Интересно Национальный отбор-2022: объявлен старт продажи билетов на конкурс

Our Atlantic представил конкурсную песню

Пока коллектив выпустил только композицию, без клипа на нее. В песне музыканты затронули важную тему абьюзивных отношений.

Мужчины, женщины и любой человек в мире могут стать жертвой абьюза. И очень важно вовремя выйти из этих отношений. Чтобы потом не собирать себя по кускам,

– поделился Дмитрий Бакал, автор слов на трек.

В песне "Моя любовь" Our Atlantic объединили несколько музыкальных стилей: поп, диско, соул и фанк в стиле 70-х.

Our Atlantic – "Моя любовь": слушайте песню онлайн

Реакция сети

В комментариях пользователи уже начали оценивать конкурсную песню коллектива. Их мнения разделяются:

"Качество вашей музыки всегда приятно удивляло. Магия для ушей";

"Ну с этой песней трудно бороться за путевку на Евровидение. Но меня немножко качает";

"Неужели среди такого количества заявок не было лучших песен?! Не понятно, как они попали в 8";

"Ну это же очевидно – песня не хитовая, хочется поскорее выключить… о каком Евровидении может идти речь";

"По-моему, песня не является конкурсной для Евровидения";

"Спасибо отбору открывающему такие крутые группы, постная крутая".