Финалисты Нацотбора Our Atlantic представили конкурсную песню: как реагируют в сети
Источник:ютуб Our Atlantic
Коллектив из Умани Our Atlantic стал одним из 8 финалистов Нацотбора Евровидения-2022. Они уже представили конкурсную песню под названием "Моя любовь".
Украинская группа из Умани Our Atlantic выпустила песню "Моя любовь". Ее коллектив представит 12 февраля на Национальном отборе Евровидения-2022.
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Our Atlantic представил конкурсную песню
Пока коллектив выпустил только композицию, без клипа на нее. В песне музыканты затронули важную тему абьюзивных отношений.
Мужчины, женщины и любой человек в мире могут стать жертвой абьюза. И очень важно вовремя выйти из этих отношений. Чтобы потом не собирать себя по кускам,
– поделился Дмитрий Бакал, автор слов на трек.
В песне "Моя любовь" Our Atlantic объединили несколько музыкальных стилей: поп, диско, соул и фанк в стиле 70-х.
Our Atlantic – "Моя любовь": слушайте песню онлайн
Реакция сети
В комментариях пользователи уже начали оценивать конкурсную песню коллектива. Их мнения разделяются:
- "Качество вашей музыки всегда приятно удивляло. Магия для ушей";
- "Ну с этой песней трудно бороться за путевку на Евровидение. Но меня немножко качает";
- "Неужели среди такого количества заявок не было лучших песен?! Не понятно, как они попали в 8";
- "Ну это же очевидно – песня не хитовая, хочется поскорее выключить… о каком Евровидении может идти речь";
- "По-моему, песня не является конкурсной для Евровидения";
- "Спасибо отбору открывающему такие крутые группы, постная крутая".