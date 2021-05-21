Кто прошел в финал конкурса Евровидение-2021

Финал легендарного песенного конкурса Евровидение-2021 состоится 22 мая, в субботу. К этому событию представители стран-участниц готовились очень долго и настойчиво. Какие исполнители стали финалистами, преодолев второй полуфинал – читайте далее.
Первый полуфинал Евровидения-2021 состоялся во вторник, 18 мая в 22:00 в прямом эфире. На роскошную сцену конкурса вышли музыканты из 16 стран, однако в финал прошли только 10 конкурсантов.
Актуально Что известно об участниках конкурса Евровидение-2021 и их песнях
Евровидение-2021: кто из второго полуфинала прошел в финал
- Сан-Марино: Senhit - Adrenalina
- Греция: Stefania - Last Dance
- Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR
- Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years
- Сербия: Hurricane - Loco Loco
- Албания: Anxhela Peristeri - Karma
- Португалия: The Black Mamba - Love Is on My Side
- Болгария: Victoria - Growing Up is Getting Old
- Финляндия: Blind Channel - Dark Side
- Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers
Интересно! Группа Go_A вошла в пятерку финалистов Евровидения-2021 по прогнозам букмекеров
Что известно о финале Евровидения-2021
В финал Евровидения-2021, кроме выбранных конкурсантов из двух полуфиналов, автоматически попадут участники 6 стран. Это государства-основатели шоу и страна, принимающая конкурс, а именно:
- Италия: Måneskin – Zitti e buoni
- Франция: Barbara Pravi - Voilà
- Испания: Blas Cantó – Voy a quedarme
- Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate
- Великобритания: James Newman – Embers
- Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
В целом, за главный кубок Евровидения-2021 будут бороться 26 стран.
Евровидение-2021: кто прошел в финал из первого полуфинала
- Норвегия: TIX – Fallen Angel
- Израиль: Eden Alene – Set Me Free
- Россия: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Швеция: Tusse – Voices
- Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
- Украина: Go_A – SHUM
Видео выступлений финалистов Евровидения-2021
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Норвегия The Roop – Discoteque
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Россия Manizha – Russian Woman
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Швеция Tusse – Voices
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Кипр Elena Tsagrinou – El Diablo
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Литва TIX – Fallen Angel
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Бельгия Hooverphonic – The Wrong Place
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Израиль Eden Alene – Set Me Free
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Азербайджан Efendi – Mata Hari
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Украина Go_A – SHUM
Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Мальта Destiny – Je Me Casse
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Сан-Марино Senhit – Adrenalina
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Греция Stefania – Last Dance
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Молдова Natalia Gordienko – SUGAR
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Исландия Daði & Gagnamagnið – 10 Years
Евровидение-2021 второй полуфинал - смотрите видео: Сербия Hurricane – Loco Loco
Читайте Что известно об участниках конкурса Евровидение-2021 и их песнях
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Португалия The Black Mamba – Love Is on My Side
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Болгария Victoria – Growing Up is Getting Old
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Финляндия Blind Channel – Dark Side
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Латвия Samanta Tīna – The Moon Is Rising
Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Швейцария Gjon's Tears – Tout l'Univers