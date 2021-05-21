Кто прошел в финал конкурса Евровидение-2021

21 мая 2021 , 21:56
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Источник:

24 канал

Финал легендарного песенного конкурса Евровидение-2021 состоится 22 мая, в субботу. К этому событию представители стран-участниц готовились очень долго и настойчиво. Какие исполнители стали финалистами, преодолев второй полуфинал – читайте далее.

Первый полуфинал Евровидения-2021 состоялся во вторник, 18 мая в 22:00 в прямом эфире. На роскошную сцену конкурса вышли музыканты из 16 стран, однако в финал прошли только 10 конкурсантов.

Актуально Что известно об участниках конкурса Евровидение-2021 и их песнях

Евровидение-2021: кто из второго полуфинала прошел в финал

  • Сан-Марино: Senhit - Adrenalina
  • Греция: Stefania - Last Dance
  • Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR
  • Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years
  • Сербия: Hurricane - Loco Loco
  • Албания: Anxhela Peristeri - Karma
  • Португалия: The Black Mamba - Love Is on My Side
  • Болгария: Victoria - Growing Up is Getting Old
  • Финляндия: Blind Channel - Dark Side
  • Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers

Интересно! Группа Go_A вошла в пятерку финалистов Евровидения-2021 по прогнозам букмекеров

Что известно о финале Евровидения-2021

В финал Евровидения-2021, кроме выбранных конкурсантов из двух полуфиналов, автоматически попадут участники 6 стран. Это государства-основатели шоу и страна, принимающая конкурс, а именно:

  • Италия: Måneskin – Zitti e buoni
  • Франция: Barbara Pravi - Voilà
  • Испания: Blas Cantó – Voy a quedarme
  • Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate
  • Великобритания: James Newman – Embers
  • Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

В целом, за главный кубок Евровидения-2021 будут бороться 26 стран.

Евровидение-2021: кто прошел в финал из первого полуфинала

  • Норвегия: TIX – Fallen Angel
  • Израиль: Eden Alene – Set Me Free
  • Россия: Manizha – Russian Woman
  • Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  • Мальта: Destiny – Je Me Casse
  • Литва: The Roop – Discoteque
  • Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
  • Швеция: Tusse – Voices
  • Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
  • Украина: Go_A – SHUM

Видео выступлений финалистов Евровидения-2021

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Норвегия The Roop – Discoteque


Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Россия Manizha – Russian Woman


Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Швеция Tusse – Voices


Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Кипр Elena Tsagrinou – El Diablo


Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Литва TIX – Fallen Angel


Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Бельгия Hooverphonic – The Wrong Place


Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Израиль Eden Alene – Set Me Free


Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Азербайджан Efendi – Mata Hari


Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Украина Go_A – SHUM


Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Мальта Destiny – Je Me Casse


Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Сан-Марино Senhit – Adrenalina


Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Греция Stefania – Last Dance


Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Молдова Natalia Gordienko – SUGAR


Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Исландия Daði & Gagnamagnið – 10 Years


Евровидение-2021 второй полуфинал - смотрите видео: Сербия Hurricane – Loco Loco

Читайте Что известно об участниках конкурса Евровидение-2021 и их песнях

Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Португалия The Black Mamba – Love Is on My Side


Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Болгария Victoria – Growing Up is Getting Old


Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Финляндия Blind Channel – Dark Side


Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Латвия Samanta Tīna – The Moon Is Rising


Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Швейцария Gjon's Tears – Tout l'Univers

 

Автор: Андріана Будиш