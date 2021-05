Кто прошел в финал конкурса Евровидение-2021

Финал легендарного песенного конкурса Евровидение-2021 состоится 22 мая, в субботу. К этому событию представители стран-участниц готовились очень долго и настойчиво. Какие исполнители стали финалистами, преодолев второй полуфинал – читайте далее.

Первый полуфинал Евровидения-2021 состоялся во вторник, 18 мая в 22:00 в прямом эфире. На роскошную сцену конкурса вышли музыканты из 16 стран, однако в финал прошли только 10 конкурсантов.

Евровидение-2021: кто из второго полуфинала прошел в финал

Сан-Марино: Senhit - Adrenalina

Senhit - Adrenalina Греция: Stefania - Last Dance

Stefania - Last Dance Молдова: Natalia Gordienko - SUGAR

Natalia Gordienko - SUGAR Исландия: Daði & Gagnamagnið - 10 Years

Daði & Gagnamagnið - 10 Years Сербия: Hurricane - Loco Loco

Hurricane - Loco Loco Албания: Anxhela Peristeri - Karma

Anxhela Peristeri - Karma Португалия: The Black Mamba - Love Is on My Side

The Black Mamba - Love Is on My Side Болгария: Victoria - Growing Up is Getting Old

Victoria - Growing Up is Getting Old Финляндия: Blind Channel - Dark Side

Blind Channel - Dark Side Швейцария: Gjon's Tears - Tout l'Univers

Что известно о финале Евровидения-2021

В финал Евровидения-2021, кроме выбранных конкурсантов из двух полуфиналов, автоматически попадут участники 6 стран. Это государства-основатели шоу и страна, принимающая конкурс, а именно:

Италия: Måneskin – Zitti e buoni

Måneskin – Zitti e buoni Франция : Barbara Pravi - Voilà

: Barbara Pravi - Voilà Испания : Blas Cantó – Voy a quedarme

: Blas Cantó – Voy a quedarme Германия : Jendrik – I Don’t Feel Hate

: Jendrik – I Don’t Feel Hate Великобритания : James Newman – Embers

James Newman – Embers Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

В целом, за главный кубок Евровидения-2021 будут бороться 26 стран.

Евровидение-2021: кто прошел в финал из первого полуфинала

Норвегия: TIX – Fallen Angel

TIX – Fallen Angel Израиль: Eden Alene – Set Me Free

Eden Alene – Set Me Free Россия: Manizha – Russian Woman

Manizha – Russian Woman Азербайджан: Efendi – Mata Hari

Efendi – Mata Hari Мальта: Destiny – Je Me Casse

Destiny – Je Me Casse Литва: The Roop – Discoteque

The Roop – Discoteque Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Elena Tsagrinou – El Diablo Швеция: Tusse – Voices

Tusse – Voices Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place

Hooverphonic – The Wrong Place Украина: Go_A – SHUM

Видео выступлений финалистов Евровидения-2021

Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Норвегия The Roop – Discoteque



Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Россия Manizha – Russian Woman



Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Швеция Tusse – Voices



Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Кипр Elena Tsagrinou – El Diablo



Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Литва TIX – Fallen Angel



Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Бельгия Hooverphonic – The Wrong Place



Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Израиль Eden Alene – Set Me Free



Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Азербайджан Efendi – Mata Hari



Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Украина Go_A – SHUM



Евровидение-2021 первый полуфинал – смотрите видео: Мальта Destiny – Je Me Casse



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Сан-Марино Senhit – Adrenalina



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Греция Stefania – Last Dance



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Молдова Natalia Gordienko – SUGAR



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Исландия Daði & Gagnamagnið – 10 Years



Евровидение-2021 второй полуфинал - смотрите видео: Сербия Hurricane – Loco Loco

Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Португалия The Black Mamba – Love Is on My Side



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Болгария Victoria – Growing Up is Getting Old



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Финляндия Blind Channel – Dark Side



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Латвия Samanta Tīna – The Moon Is Rising



Евровидение-2021 второй полуфинал – смотрите видео: Швейцария Gjon's Tears – Tout l'Univers