"Операторы и журналисты начинали плакать": как украинка Angelina рассказывала о войне в Швеции

Финалистка Национального отбора Angelina с начала войны жила в Швеции. Там она решилась на участие в популярном шоу Idol – там певица имела возможность не только демонстрировать умение, но и рассказывать о вторжении.

Участница Национального отбора на Евровидение-2023 Angelina приехала в Швецию в марте этого года. В результате большой войны ей не хотелось заниматься музыкой, но со временем девушка изменила свое мнение, о чем сообщила 24 каналу.

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Angelina об участии в популярном шведском шоу

Финалистка отбора призналась, что со временем поняла, что ее голос может стать оружием. Так она начала распространять информацию о войне на Украине.

"Когда я приехала в Швецию в марте, после тяжелой дороги, страха и усталости, я решила, что больше не буду петь. Но потом начала понимать, что могу говорить с миром, доносить правду о своем доме благодаря своему пению. Поняла, что именно голос – мое оружие. И вот увидела рекламу в инстаграме, что идет кастинг на Idol. И я спонтанно отправила заявку", – рассказала Angelina.

Angelina на шведском проекте: видео

Девушка добавила, что каждая ее история трогала съемочную группу. "Меня взяли, я прошла в прямые эфиры, рассказывала об Украине, о том, что я украинка. Съемочная группа была тронута моей историей. Мы даже не могли снять несколько сюжетов из-за того, что либо оператор, либо журналист начинали плакать".

Когда европейцы видят и читают новости, это совсем другие ощущения, чем когда они слышат и воспринимают информацию от свидетеля, реального человека, переживающего войну,

– подчеркнула артистка.

И несмотря на жизнь за границей Angelina долго ждала возвращения домой. "Я даже не обращала внимание на дорогу, в каком транспорте я была. То ли самолет, поезд, автобус… Я настолько сильно ждала приезда домой. Когда проходили таможню, увидела надпись Ukraine и все… Счастью моему не было предела!".

Как украинские звезды распространяют правду о войне за границей