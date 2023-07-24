В изумрудном платье: финалистка "Холостяка" Саша Мудрая удивила элегантным образом в Нью-Йорке

Финалистка "Холостяка" Саша Мудрая посетила церемонию вручения премии TOP USA Awards. Она выбрала платье украинской дизайнера.

22 июля в Нью-Йорке прошла церемония награждения премией TOP USA Awards. На празднике было множество украинских звезд – от Кати Осадчей с Юрием Горбуновым до Тины Кароль.

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Саша Мудрая на церемонии

Церемонию посетила также финалистка 12-го сезона "Холостяка" Александра Мудрая. Для светского выхода она предстала в стильном вечернем образе.

Саша Мудрая позировала перед камерами в изумрудном платье длины макси со шлейфом и на тонком бретеле, украшенном камнями. Это наряд украинской дизайнера Оли Мак.



Саша Мудрая / Фото из инстаграма Елены Котик

Девушка дополнила свой образ клатчем, тоже украшенным камешками. Среди аксессуаров она выбрала металлический браслет и подвеску в виде капли на тонкой цепочке.

На церемонии Саша Мудрая сделала фото с украинскими защитниками и увлеклась выступлением Тины Кароль. Она призналась, что очень скучает по дому.

"Никогда не принимайте присутствие близких в своей жизни как должное. Только Бог знает, как сильно я скучаю по семье, и как сильно я хочу их объять".

На TOP USA Awards были и другие участницы "Холостяка" – Надин Медведчук и Марина Голд.

Жизнь Саши Мудрой после "Холостяка"