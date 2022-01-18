Финалист "Холостячки" признался, что действительно чувствовал к Злате Огневич на шоу

Участник "Холостячки" Дмитрий Шевченко рассказал, какие чувства испытывал к Злате Огневич на проекте. По его словам, все заставляло его быть уверенным в том, что он влюблен.

Победитель второго сезона "Холостячки" Андрей Задворный уже через полтора месяца перестал испытывать любовь к Злате Огневич. Финалист проекта также обдумал, какие действительно чувства испытывал к певице.

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Какие чувства были у Дмитрия Шевченко

После завершения проекта мужчина признался, что, наверное, просто сам себя убедил в том, что влюбился.

Для меня влюбленность – это уже серьезный подход. Чтобы сказать "Я люблю тебя", нужно это прожить, пережить и понять. В течение трех месяцев на проекте есть обстоятельства: ты больше ни с кем не общаешься, не встречаешься. Но должно быть осознание, чтобы это сказать искренне. Честно, я не могу сказать, что такое сознание было. Может, накрутил себя в плане того, что люблю,

– поделился Дмитрий.

Дмитрий и Злата на шоу / Фото из инстаграма шоу

Шевченко добавил, что теперь он не жалеет, что Злата Огневич не выбрала его в финале. Он считает, что проиграл в проекте потому, что в глубине души этого не хотел.

"Зачем допускать то, чего нет", – высказался финалист романтического шоу.