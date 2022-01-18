Переможець другого сезону "Холостячки" Андрій Задворний вже через півтора місяця перестав відчувати кохання у бік Злати Огнєвіч. Фіналіст проєкту також обдумав, які насправді почуття мав до співачки.

Читайте також Максим Тарапата привітав Злату Огнєвіч з днем народження в Занзібарі: курйозне відео

Які почуття були у Дмитра Шевченка

Після завершення проєкту чоловік зізнався, що, напевно, просто сам себе переконав у тому, що закохався.

Для мене закоханість – це вже серйозний підхід. Щоб сказати "Я кохаю тебе", треба це прожити, пережити й зрозуміти. За три місяці на проєкті є обставини: ти більше ні з ким не спілкуєшся, не зустрічаєшся. Але має бути усвідомлення, щоб це сказати щиро. Чесно, я не можу сказати, що таке усвідомлення було. Може, накрутив себе про те, що кохаю,

– поділився Дмитро.



Дмитро і Злата на шоу / Фото з інстаграму шоу

Шевченко додав, що тепер він не шкодує про те, що Злата Огнєвіч не вибрала його у фіналі. Він вважає, що програв у проєкті тому, що в глибині душі цього не хотів.

"Навіщо допускати те, чого немає", – висловився фіналіст романтичного шоу.

Зазначимо, зараз Дмитро Шевченко зі Златою Огнєвіч підтримує дружні стосунки. Час від часу Дмитро та Злата телефонують один одному та розмовляють на різні теми. Також співачка планувала ходити на тренування до Шевченка.