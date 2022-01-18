Переможець другого сезону "Холостячки" Андрій Задворний вже через півтора місяця перестав відчувати кохання у бік Злати Огнєвіч. Фіналіст проєкту також обдумав, які насправді почуття мав до співачки.
Читайте також Максим Тарапата привітав Злату Огнєвіч з днем народження в Занзібарі: курйозне відео
Які почуття були у Дмитра Шевченка
Після завершення проєкту чоловік зізнався, що, напевно, просто сам себе переконав у тому, що закохався.
Для мене закоханість – це вже серйозний підхід. Щоб сказати "Я кохаю тебе", треба це прожити, пережити й зрозуміти. За три місяці на проєкті є обставини: ти більше ні з ким не спілкуєшся, не зустрічаєшся. Але має бути усвідомлення, щоб це сказати щиро. Чесно, я не можу сказати, що таке усвідомлення було. Може, накрутив себе про те, що кохаю,
– поділився Дмитро.
Дмитро і Злата на шоу / Фото з інстаграму шоу
Шевченко додав, що тепер він не шкодує про те, що Злата Огнєвіч не вибрала його у фіналі. Він вважає, що програв у проєкті тому, що в глибині душі цього не хотів.
"Навіщо допускати те, чого немає", – висловився фіналіст романтичного шоу.