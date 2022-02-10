Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение-2022

12 февраля в столице прогремит финал Национального отбора на Евровидение-2022. Организаторы проекта уже объявили порядок, по которому будут выступать конкурсанты.

10 февраля провели жеребьевку, согласно которой определили, под каким номером будет выступать каждый из восьми финалистов Национального отбора.

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Напомним, что в финал попали: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA и WELLBOY.

Выступления исполнителей "разбили" на две части. В первой будут выступать: Cloudless, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic. Во второй части свои композиции представят: Alina Pash, Kalush Orchestra, WELLBOY и ROXOLANA.

Порядок выступлений на Национальном отборе Евровидения-2022

Cloudless

Michael Soul

Our Atlantic

Barleben

Roxolana

Kalush Orchestra

Wellboy

Alina Pash

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