Финал Нацотбора на Евровидение-2022: кто в какой части будет выступать

24 января 2022 , 13:59
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Источник:

24 канал

24 января Суспільне обнародовало имена 8 финалистов Национального отбора на Евровидение-2022. Также организаторы провели жеребьевку, во время которой определили, кто из участников и в какой части финала будет выступать.

Большой финал Национального отбора на Евровидение-2022 состоится 12 февраля. В прямом эфире участники представят свои песни, а жюри и зрители выберут одного исполнителя, который будет представлять Украину на песенном конкурсе в Турине.

К теме Список участников национального отбора на Евровидение-2022

Нацотбор на Евровидение-2022: жеребьевка среди артистов

Первая часть финала

  • Cloudless – All be alright
  • LAUD – Head Under Water
  • Michael Soul – Demons
  • Our Atlantic – "Моя любов"

Вторая часть финала

  • Alina Pash – "Тіні забутих предків"
  • Kalush Orchestra – "Стефанія"
  • ROXOLANA – Girls
  • WELLBOY – Nozzy Bossy

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Порядковые номера выступлений в прямом эфире организаторы объявят в преддверии финала.

Финалисты Нацотбора на Евровидение-2022 / Фото из инстаграма Евровидения

Нацотбор на Евровидение-2022

  • Прием заявок от артистов продолжался до 10 января 2022 года. Всего отправили 235 анкет.
  • В этом году вместо двух полуфиналов и одного финала проведут только финал.
  • Прямая трансляция будет только на UA:Суспільне. Ранее конкурс транслировали и на СТБ.
  • Вместо 10 финалистов в 2022 году выбрали всего 8. 

 

Автор: Христина Кобак