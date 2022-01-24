Финал Нацотбора на Евровидение-2022: кто в какой части будет выступать
Источник:24 канал
24 января Суспільне обнародовало имена 8 финалистов Национального отбора на Евровидение-2022. Также организаторы провели жеребьевку, во время которой определили, кто из участников и в какой части финала будет выступать.
Большой финал Национального отбора на Евровидение-2022 состоится 12 февраля. В прямом эфире участники представят свои песни, а жюри и зрители выберут одного исполнителя, который будет представлять Украину на песенном конкурсе в Турине.
К теме Список участников национального отбора на Евровидение-2022
Нацотбор на Евровидение-2022: жеребьевка среди артистов
Первая часть финала
- Cloudless – All be alright
- LAUD – Head Under Water
- Michael Soul – Demons
- Our Atlantic – "Моя любов"
Вторая часть финала
- Alina Pash – "Тіні забутих предків"
- Kalush Orchestra – "Стефанія"
- ROXOLANA – Girls
- WELLBOY – Nozzy Bossy
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Порядковые номера выступлений в прямом эфире организаторы объявят в преддверии финала.
Финалисты Нацотбора на Евровидение-2022 / Фото из инстаграма Евровидения
Нацотбор на Евровидение-2022
- Прием заявок от артистов продолжался до 10 января 2022 года. Всего отправили 235 анкет.
- В этом году вместо двух полуфиналов и одного финала проведут только финал.
- Прямая трансляция будет только на UA:Суспільне. Ранее конкурс транслировали и на СТБ.
- Вместо 10 финалистов в 2022 году выбрали всего 8.