Финал Нацотбора на Евровидение-2022: как было за кулисами – фоторепортаж
12 февраля отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2022. Победила Alina Pash и именно она будет представлять Украину на конкурсе в Турине. Артистка поедет туда с песней "Тени забытых предков".
Журналисты 24 канала побывали за кулисами Нацотбора, пообщались с финалистами и подготовили фоторепортаж. Что не показали в эфире – смотрите дальше.
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Фоторепортаж из-за кулис отбора
Закулисье финала Нацотбора / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Закулисье финала Нацотбора / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Закулисье финала Нацотбора / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Закулисье финала Нацотбора / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Группа Cloudless / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Группа Cloudless / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Alina Pash / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Закулисье финала Нацотбора / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Закулисье финала национального отбора / Фото Ульяны Журбы и Марины Джуры, 24 канал
Журналисты 24 канала общались с финалистами Нацотбора
- Музыканты группы Cloudless попали в жесткий форс-мажор, когда во время их выступления возникла техническая проблема и у них выключался звук. Однако ребята не расстроились и поразили зрителей в конце эфира.
- Группа Kalush Orchestra лаконично прокомментировала конфликт с Alina Pash, отметив, что "не бились никакие орешки".
- Alina Pash сразу после финала отреагировала на победу в Нацотборе. Она подчеркнула, что песня "Тени забытых предков" также может прокачать.
- Джамала намекнула, что Kalush Orchestra не выиграли Нацотбор Евровидения-2022, потому что похожи на Go_A.
- Wellboy объяснил, что Тина Кароль давала ему деньги на клип "Гуси", потому что все остальные отказывали.
- Для 24 канала Barleben прокомментировал то, что Тина Кароль не развернулась к нему на "Голосе", а на "Нацотборе" аплодировала стоя.