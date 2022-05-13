Kalush Orchestra и другие звезды Евровидения: объявили порядок всех выступлений в финале

13 мая 2022 , 08:30
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Уже завтра, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал шоу Евровидения-2022! Яркие и драйевые 25 участников музыкального конкурса выйдут на сцену и попытаются завоевать любовь как жюри, так и зрителей. В каком порядке они будут выступать – читайте дальше.

Еще ранее стало известно, что украинская группа Kalush Orchestra, выступившая в первом полуфинале под номером 6, попала в финал конкурса. После завершения концерта ребята из группы по методу жеребьевки выбрали первую часть финала конкурса. В настоящее время стало известно, что Украина выступит под номером 12.

Важно Евровидение-2022: все финалисты песенного конкурса

Порядок выступлений в финале Евровидения-2022

Что касается других 24 конкурсантов, то организаторы конкурса выступления разместили следующим образом:

  1. Чехия: We Are Domi – Lights Off
  2. Румыния: WRS – Llámame
  3. Португалия: Маро – Saudade, saudade
  4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel
  5. Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
  6. Франция: Алван и Ахез – Фуленн
  7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  8. Армения: Роза Линн – Snap
  9. Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
  10. Испания: Шанель – SloMo
  11. Нидерланды: S10 – De diepte
  12. Украина: Kalush Orchestra – Стефания
  13. Германия: Малик Гаррис – Rockstars
  14. Литва: Моника Лю – Sentimentai
  15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black
  16. Бельгия: Джереми Макизе – Miss You
  17. Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
  18. Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól
  19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
  20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer
  21. Австралия: Шелдон Райли – Not the Same
  22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man
  23. Польша: Охман – River
  24. Сербия: Констракт – In Corpore Sano
  25. Эстония: Стефан – Hope


Порядок выступлений в финале / Фото с сайта Евровидения

Евровидение-2022

  • Напомним, что 1 полуфинал конкурса прошел 10 мая, 2-й полуфинал – 12 мая, а финал состоится 14 мая. Событие проходит на арене "Пала Альпитур".
  • Что касается букмекерских прогнозов, то Украина лидирует – у нее 57% шансов на победу. На втором месте разместилась Великобритания, а на третьем – Италия.
  • Украинская группа Kalush Orchestra выступит с песней "Stefania", в которой лидер группы поет о своей матери Стефании.

Kalush Orchestra – Stefania: смотреть видео онлайн

 

Автор: Уляна Журба