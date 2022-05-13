Kalush Orchestra и другие звезды Евровидения: объявили порядок всех выступлений в финале

Уже завтра, 14 мая, в итальянском Турине состоится финал шоу Евровидения-2022! Яркие и драйевые 25 участников музыкального конкурса выйдут на сцену и попытаются завоевать любовь как жюри, так и зрителей. В каком порядке они будут выступать – читайте дальше.

Еще ранее стало известно, что украинская группа Kalush Orchestra, выступившая в первом полуфинале под номером 6, попала в финал конкурса. После завершения концерта ребята из группы по методу жеребьевки выбрали первую часть финала конкурса. В настоящее время стало известно, что Украина выступит под номером 12.

Важно Евровидение-2022: все финалисты песенного конкурса

Порядок выступлений в финале Евровидения-2022

Что касается других 24 конкурсантов, то организаторы конкурса выступления разместили следующим образом:

Чехия: We Are Domi – Lights Off Румыния: WRS – Llámame Португалия: Маро – Saudade, saudade Финляндия: The Rasmus – Jezebel Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry Франция: Алван и Ахез – Фуленн Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana Армения: Роза Линн – Snap Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди Испания: Шанель – SloMo Нидерланды: S10 – De diepte Украина: Kalush Orchestra – Стефания Германия: Малик Гаррис – Rockstars Литва: Моника Лю – Sentimentai Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black Бельгия: Джереми Макизе – Miss You Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer Австралия: Шелдон Райли – Not the Same Великобритания: Сэм Райдер – Space Man Польша: Охман – River Сербия: Констракт – In Corpore Sano Эстония: Стефан – Hope



Порядок выступлений в финале / Фото с сайта Евровидения

Евровидение-2022

Напомним, что 1 полуфинал конкурса прошел 10 мая, 2-й полуфинал – 12 мая, а финал состоится 14 мая. Событие проходит на арене "Пала Альпитур".

Что касается букмекерских прогнозов, то Украина лидирует – у нее 57% шансов на победу. На втором месте разместилась Великобритания, а на третьем – Италия.

Украинская группа Kalush Orchestra выступит с песней "Stefania", в которой лидер группы поет о своей матери Стефании.

Kalush Orchestra – Stefania: смотреть видео онлайн