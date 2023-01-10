"Что же за извергами они стали": Ефросинина эмоционально высказалась о путинисте Киркорове

7 января Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях в отношении российских артистов. Среди них оказался одиозный Филипп Киркоров. Артист пренебрежительно высказался о президенте Украины, после чего ему ответила Маша Ефросинина.

После новости о санкциях путинист вспомнил о прежнем сотрудничестве с Зеленским, назвав его "зайкой". Киркоров цинично заявил, что его песни нельзя запретить в Украине. По словам скандального Филиппа, введением санкций президент Украины якобы "признал его талант".

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Что об этом говорит Маша Ефросинина

Ведущая не обходит вниманием скандальные события в шоу-бизнесе. Раньше она часто обращалась к россиянам, но теперь понимает, что с ними не о чем говорить. Звезда отметила, что не читала пост Киркорова, которое недоступно пользователям из Украины, но при случае посмотрела бы глаза этому путинисту.

Все никак не могу понять, как все эти люди живут в согласии с собой на протяжении всего нападения их страны на Украину, которую они называли своим вторым домом!

– эмоционально выразилась ведущая.

"Ну не может же так отразить память! Как он обожал Украину, не вылезал из Киева. Какие дифирамбы пел Зеленскому. Не стесняясь, просил, чтобы ему дали роль в еще одной части "Любви в большом городе". Как со сцены признавался в любви своим поклонникам и постоянно намекал, что мечтает о звании народного", – добавила Ефросинина. По словам Маши, такое можно сказать обо всех путинистах из санкционного списка, потому что они активно гастролировали в Украине с конца 90-х. Десятки лет зарабатывали здесь, а теперь поддерживают убийства мирных украинцев, террор на нашей земле.

Что ж, бл*ть, за извергами они все стали? Как они смотрят на себя в зеркало? Как они смотрят в глаза детей?

– подытожила Ефросинина.



Ефросинина о Киркорове / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

Отметим, циничность во время рождественских праздников проявила и подруга Филиппа. предательница Ани Лорак. Подсанкционная певица вместе с Киркоровым играла в фильме "Вечера на хуторе у Диканьки". Она поздравила с Рождеством и поностальгировала по съемкам в Украине. Гастролерша опубликовала видео, на котором любовалась своей красотой и пела хит нулевых "Я же говорила", написанный под фильм. Но вместо поддержки ей в очередной раз напомнили об измене.