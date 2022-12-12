Нет конкурентов, – интервью с колоритной FIINKA о Нацотборе на Евровидение-2023

Уже 17 декабря состоится финал Нацотбора на Евровидение-2023. Согласно прогнозам букмекеров, третье место разделили группа TVORCHI и колоритная гуцулка FIINKA. Мы пообщались с яркой гуцулкой перед важным выступлением.

В рамках спецпроекта 24 канала "На украинскую вечеринку в Британию" FIINKA рассказала, почему решила пойти на Нацотбор именно в этом году и как на такое решение отреагировал муж. А также призналась, кто ее главный конкурент на отборе.

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Нельзя ничего откладывать, – о решении пойти на Нацотбор и реакцию мужа

24 канал сохранил оригинальную грамматику певицы

В этом году вы впервые будете бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидения. Почему именно сейчас во время войны решили принять участие в Нацотборе?

Да, в этом году действительно впервые и дивитсы как хорошо – сразу прошла. Но, собственно, война и показала, что нельзя ничего откладывать. В этом году мы все научились быстро принимать решения и не сомневаться в своих силах.

Как муж отреагировал на ваше решение пойти на нацотбор?

Муж – моя движущая сила и мой источник вдохновения. Говорю дословно, как отреагировал: "Давно пора!"

И каковы были его эмоции, когда вы сообщили о том, что прошли в финал? В инстаграмме вы рассказывали, что сообщили ему прямо на сцене театра, где он работает.

Да, я преподнесла ему сюрприз, перед полным зрительным залом (Смеется – 24 канал). Как раз был аншлаг. Заранее договорилась с режиссером. И вот в музыкальной комедии "В джазе только девушки" появилась гуцулка с ложником (Смеется – 24 канал). Вышла и сказала: "Я прошла на Нацотбор Евровидения!". Он был в шоке, мы все хохотали не сдерживаясь. Единственное, им после этого еще нужно было как-то завершить представление (Смеется – 24 канал).

Ирина, вы являетесь очень яркой личностью, с невероятно зажигательной энергетикой, настоящей гуцулкой. Не боитесь ли комментариев о том, что такой образ – "неформат" для Евровидения? Ведь уже неоднократно о многих финалистах предыдущих лет высказывались именно так.

Но мне о "неформате" говорят всю жизнь. Очень люблю стихотворение Василия Симоненко "Можно". Цитата оттуда – это мой девиз по жизни: "А живут века после смерти Те, что делают то, чего "нельзя". Что-то новое – это всегда "неформат" сначала.

Чувствуется государственный уровень, – Нацотбор и приложение Дия

Впервые за всю историю Нацотбора украинцы выбирали членов жюри с помощью приложения Дия. За кого вы голосовали? Обоснуйте.

Мне фист сы понравило, что мы могли выбирать. И состав жюри меня порадовал. Вероятно, что голосовала. Я думала, что это можно много "тыкать", если честно. Потому что хотела за Тополю и за Дзидзьо. Да и вышло так, что ткнула только за Дзидзьо, а за Тополю не получилось. Я очень хотела, чтобы Тополя был. Вот он прошел. Прекрасно, радуюсь. Люблю его песни и уважаю его гражданскую позицию.

Через приложение Дия будут выбирать и победителя Нацотбора. Как вы относитесь к такому новшеству?

Знаете, у меня действительно зрители от 10 до 75 лет (Смеется – 24 канал). Жель, тако моя баба и ее коллеги не проголосуют, потому что вны и смартфоном не пользуются. Но это люкс, что в Дии, чувствуется государственный уровень.

FIINKA – "Довбуш": слушать песню онлайн

Это уже пусть сами зрители разбираютси, – о конкурентах и миссии на Евровидении-2023

Кого из финалистов считаете главным конкурентом? Почему именно этого артиста/артистку/группу?

Не привыкла мыслить так. Не имею конкурентов, потому что все мы разные, а вид так уникальны в своем творчестве. Это уже пусть сами зрители разбираютси. Кому что вкусно, пусть то и ест.

В случае победы в Нацотборе, какова будет ваша миссия на Евровидении-2023?

Я хочу, чтобы весь мир услышал о гуцулах, чтобы не было больше вопроса: "А на каком языке он разговаривает?". Пусть Европа услышит, как может звучать Украина. Чтобы все понимали, что это прекрасный уникальный говор украинского языка, которым говорил наш герой Довбуш, которым писал Стефаник, звучащий в легендарном фильме "Тени забытых предков". За этим говором стоит огромный пласт культуры. Я хочу, чтобы люди стали интересоваться Гуцульщиной. Хочу стать примером, что нужно действительно ценить и уважать свое. Вот тогда и будет наша победа. На всех фронтах!

Как давно вы мечтали попасть на украинскую вечеринку в Британии?

Было бы хорошо, если бы вечеринки украинские гет по всему миру отбыли. Думаю, что так и будет, когда будем праздновать победу. А, например, подходило бы в Британии сделать гуцульскую забаву.