Фаворит Евровидения-2022 Сэм Райдер поразил эффектным выступлением: мощное видео

Представитель Великобритании музыкант Сэм Райдер покорил сцену Евровидения-2022. Певец является лидером среди остальных участников конкурса и претендует на второе место в финале.

Британский музыкант и гитарист Сэм Райдер выступил на Евровидении-2022 под номером 22. Исполнитель однозначно понравился публике и сорвал громкие аплодисменты зала.

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Представитель Великобритании покорил зал Турина

Сэм Райдер покорял европейскую публику эффектной постановкой, мощной песней и оригинальным черным костюмом с блестками. Он вышел на сцену без балета, сосредоточив внимание зрителей на себе.

Сцена международного конкурса подсвечивалась темно-синими и серебристыми цветами, имитируя эффектный полет в космосе. Также публику захватила эффектная конструкция позади Сэма, которая тоже переливалась разными цветами.

, что Сэм Райдер, по последним прогнозам букмекеров , может занять второе место на Евровидении-2022 в финале. Интересно, что музыкант вырвался в список лучших троих после первого полуфинала. Ранее "серебро" прочили итальянцам Махмуду и Бланко.

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