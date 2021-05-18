После первых репетиций группа Go_A привлекла внимание публики. Представители европейской прессы уверены в победе украинского коллектива. Они признали перфоманс группы лучшим, а эксперты FAVBET оценили вероятность победы в конкурсе вдвое выше чем до этого.

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Какие шансы у Go_A победить на Евровидении / Favbet

Группа Go_A победила в национальном отборе и должна была выступить на Евровидении еще в прошлом году. Но в связи с эпидемией коронавируса конкурс перенесли на год. За это время участники должны были подготовить новую композицию для выступления. Вместо песни "Соловей" Go_A представит "Shum". Новая песня приятно поразила публику. Об этом говорят 4 миллиона просмотров и 25 тысяч комментариев на ютубе клипа композиции, которая будет представлена на конкурсе.

Официальное видео на песню "Shum" группы Go_A

Евровидение состоится в Роттердаме на Ahoy Arena. Go_A начнет выступление в первом полуфинале 18 мая.