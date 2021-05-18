Після перших репетицій гурт Go_A привернув увагу публіки. Представники європейської преси впевнені у перемозі українського колективу. Вони визнали перфоманс гурту найкращим, а експерти FAVBET оцінили ймовірність перемоги в конкурсі вдвічі вище ніж до цього.

До теми Євробачення-2021: порядок виступів конкурсантів у шоу



Які шанси в Go_A перемогти на Євробаченні / Favbet

Гурт Go_A переміг у національному відборі та мав виступити на Євробаченні ще минулого року. Але у зв’язку з епідемією коронавірусу конкурс перенесли на рік. За цей час учасники повинні були підготувати нову композицію для виступу. Замість пісні "Соловей" Go_A представить "Shum". Нова пісня приємно вразила публіку. Про це говорять 4 мільйони переглядів та 25 тисяч коментарів на ютубі до кліпу композиції, що буде представлена на конкурсі.

Офіційне відео на пісню "Shum" групи Go_A

Євробачення відбудеться у Роттердамі на Ahoy Arena. Go_A розпочне виступ у першому півфіналі 18-го травня.