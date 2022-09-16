Была в седле до 96 лет и не имела паспорта: 5 фактов о Елизавете II, которых вы не знали

Британская королева Елизавета II через несколько дней навсегда покинет родных на похоронах 19 сентября. В последние дни пребывания Ее Величества в Лондоне предлагаем узнать самые интересные факты из жизни королевы.

Королева Елизавета II имела насыщенную и полную приключений жизнь. Женщина сумела принять отставки многих премьер-министров и президентов, впервые ввела по телевидению рождественские поздравления и не стеснялась дважды в год праздновать день рождения.

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Имела два дня рождения

Королева была действительно счастливицей, ведь могла получать поздравления дважды в год. Ее настоящим днем рождения было 21 апреля, когда ближайшие родственники поздравляли королеву с праздником и собирались за угощением. А вот для подданных устраивалось обычно пышное празднование в центре Лондона и проходило оно всегда во вторую субботу июня.

Исключением стали только годы пандемии коронавируса, а в 2022 году этот праздник решили объединить с платиновым юбилеем правления королевы – 70 лет. Что интересно, традицию дважды праздновать день рождения ввел еще король Георг II в 1748 году. Его праздник приходился на ноябрь и поскольку погода в этот период обычно плохая, он решил праздновать второй день рождения в лучший период года. То же самое сделала и Елизавета II.

Единственная в стране не имела паспорта и водительского удостоверения

Достаточно распространен факт о королеве, однако он имеет здесь место. Поскольку британский паспорт выдавался по имени Ее Величества, королю его не нужно было иметь. Все остальные члены королевской семьи все же им владели. Также она не имела водительских прав, но очень любила ездить на автомобилях после Второй мировой войны, когда получила специальность механика.

Даже в 90-летнем возрасте женщина с удовольствием садилась за руль автомобиля и кружила на территориях замков. От нее также не требовалось наличие номерного знака на транспортном средстве. Ее любимым авто был Land Rover Defender.



Королеву видели за рулем автомобиля 1 ноября 2021 года / Фото Ben Cawthra / LNP

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Королева сменила 16 премьер-министров, 16 президентов США и 7 Пап Римских

Елизавета II за 70 лет своего правления стала свидетелем изменений многих политических и режимов. Она наблюдала, как с политической арены ушли почти 16 премьер-министров, 16 американских президентов, 7 Пап Римских и ее ровесников-монархов в Европе, которые уступили престол своим потомкам. Всего за два дня до своей смерти королева встретилась с новым премьер-министром страны Лиз Трасс, а также приняла отставку Бориса Джонсона. Первым премьером, с которым начало работать Ее Величество, был легендарный Уинстон Черчилль.

Также важно отметить, что при короле Елизавете II правительство впервые возглавила женщина – Маргарет Тэтчер. Затем ряды пополнили премьеры Тереза Мэй и Лиз Трасс. В частности, королева принимала активное участие в дипломатической жизни. На ее счету – 325 зарубежных визитов. В середине 50-х годов XX века королева первым монархом, совершившим полугодовое кругосветное путешествие в рамках одного тура. Она также еженедельно принимала в Букингемском дворце премьер-министров, где совещалась по многим вопросам и ориентировалась в большинстве тем, предлагая свои идеи.

Впервые ввела рождественские поздравления на телевидении

Традицию приветствовать всех британцев и жителей стран Содружества наций с Рождеством основал отец королевы Георг VI в 1932 году. Однако тогда это было в радиоформате. Королева после его смерти продолжила это и впервые выступила для подданных в 1952 году. Через несколько лет, в 1957 году, она впервые обратилась к подданным на телевидении.

Первое обращение было записано в Сандрингемском дворце, где королева находилась на каникулах. С тех пор она каждый год записывала приветствие впереди елки, а рядом с ней на столе были фотографии родных, которые каждый год символизировали события, которые могли произойти в течение года. В 2021 году женщина впервые записала свое поздравление, когда в живых не было ее мужа. Поэтому рядом с ней были общие фотографии с Филиппом.

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К своим речам королева часто добавляла личные размышления, теплоту, а иногда и самоиронию. "Не относитесь к себе слишком серьезно. Никто из нас не имеет монополии на мудрость", – говорила она в своем рождественском телевизионном выступлении в 1991 году. Обычно речи королевы транслировались в канун Рождества – 24 декабря. Выступление королевы показывали одновременно на BBC One, ITV, Sky One и Sky News, а также в соцсетях. Что интересно, Ее Величество за свою жизнь разослало около 50 тысяч рождественских открыток.

Была в седле до 90 лет и не пропускала конную гонку

Кроме любви к корги, Елизавета II обожала лошадей. Ее увлечение конным спортом началось еще в раннем детстве. Она с малых лет сидит в седле и даже в 96 лет в последний раз оседлала королевского пони. Королева редко одевала на голову защитный шлем, особенно в старшем возрасте, а предпочтение отдавала стильным платкам. Что интересно, за свою жизнь она ни разу не упала с лошади, что говорит не только о выносливости и здоровье, но и об устойчивом психологическом состоянии, которое чувствуют животные.

Королева в младшем возрасте участвовала верхом на коне в различных торжественных церемониях, а в 1982 году даже сопровождала верхи президента Рональда Рейгана во время их совместной конной прогулки по Виндзорскому замку. Параллельно на протяжении жизни Ее Величество активно посещало различные конные гонки и чемпионаты по верховой езде, особенно Royal Ascot, а также делало ставки.



Королева обожала лошадей и гонки / Фото Getty Images

Стоит добавить, что любовь к лошадям от королевы унаследовала ее дочь принцесса Анна (она принимала участие в соревнованиях на Олимпиаде в Монреале в 1976), а также внучка по ней – Зара Филлипс. Она даже окончила Эксетерский университет по специальности "Физиотерапия", избрав специальностью "Физиотерапия лошадей".

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