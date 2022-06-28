Она всегда была импрессивной, – Фагот признался, что был шокирован заявлениями Егоровой

Украинский исполнитель Фагот дал откровенное интервью, где рассказал о собственной позиции относительно украинцев, предавших свою страну и играющих "на руку Кремля". Больше всего его шокировала ведущая Снежана Егорова.

По словам Олега Михайлюты (Фагота), он не понимает, как после стольких месяцев полномасштабного вторжения Снежана до сих пор не осознала масштаб событий.

К слову Фагот из ТНМК рассказал о его работе на фронте: "Командиры меня берегут"

Я очень удивился, что Снежа сошла с ума. Мне она всегда была импрессивной, но когда она начала нести ху*ню о ху*ле, это меня очень удивило. Как к ним можно относиться? Три месяца уже идет война. И через три месяца в наше время уже можно понять все и понять, что ты можешь сделать. Если с каждым днем они осознают и ничего не делают, чтобы остановить это все, значит они молча соглашаются,

– говорит Фагот.

Он убежден, что каждый россиянин уже давно понял, что происходит. Просто они делают вид, что их украинцы обманывают: "Вся рашка, каждый из них соглашается. Если первая неделя: "Ой, что-то не то. Ой, нас обманули. Нам не то рассказали". Три месяца. Три с*ка месяца. Уже достаточно для всего. Дальше это – конкретная личная ответственность".

Фагот привел в пример россиянина Face, который один из немногих осудил войну и уехал из страны. В общем, российские исполнители продолжают толеровать идеи "империализма России":

Это цинично, лицемерно и мерзко. Хип-хоп – это как бы "трусливая" музыка с яйцами, музыка позиций. Это слово надо рассказать. А намек на человека появился исключительно у Фейса. Вся та хип-хоп братия со*ет в три прихлопа. Это реально страна-фейк, страна лжи, цинизма, лицемерия в геометрической прогрессии. И вот на этом они зарабатывают свои дивиденды. Больше они ничего не умеют – только лгать,

– резко ответил Фагот.

"Зашквары" Егоровой

Бывшая жена Ореста Февраля с начала войны России отмечалась многими острыми заявлениями:

В последнее время женщина проживала в Турции со своими детьми, но ей не разрешили продлить загранпаспорта несовершеннолетних детей. Вероятной причиной явилась пророссийская позиция женщины. Поэтому 16 марта неожиданно в ее телеграмм-канале появилось сообщение с извинением перед украинцами. Что она вроде бы все поняла и ошибалась в отношении действий Путина. Однако впоследствии выяснилось, что ее телеграммы сломали хакеры. Сейчас ее странички в соцсетях неактивны или заблокированы.