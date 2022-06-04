Фагот рассказал о зарубах с братом из Харькова, который до сих пор топит за "русский мир"

Участник группы ТНМК Фагот родился и вырос на Салтовке в Харькове, которую российские оккупанты выжгли дотла. Музыканту больно от разрушений родного района, тогда как его брат до сих пор ждет "русский мир".

Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта) не скрывает, что до 24 февраля в Харькове были "очень пророссийские настроения". Однако сейчас местные переосмысливают все, до многих наконец-то дошло, что такое "русский мир", но не до старшего брата певца.

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Брат Фагота – фанат "русского мира"

У меня есть яркий пример – мой старший брат. С ним зарубы до сих пор продолжаются. Есть люди, которые очень тяжело пробиваются, но по большей части Харьков все понял, поэтому так сейчас борется,

– рассказал Фагот.

"Сейчас Харьков открывает для себя "русский мир" таким, каким он на самом деле есть – жестоким, беспощадным, кровожадным. "Русский мир" – равен убийца", – объяснил музыкант.

лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который служит Харьковщине, во время зачисток находил "сокровища" фанатов "русского мира". Например, в селе Черкасская Лозовая он увидел русский герб на дверной ручке , а в доме – полно литературы на тему.

Он признался, что своими глазами успел увидеть масштабы разрушений на Салтовке, где прошло его детство. Артист призвал российских журналистов Бакалейка и Катаева, которым давал интервью, представить такими же разбомбленными города в России.

"Когда я заехал на Северную (Салтовку, – 24 канал), на это было больно смотреть. Представьте себе обугленный Воронеж, представьте себе Курск, стертый с лица земли, представьте себе Питер, в котором все здания обгорели, без окон, представьте себе Москву такую красивую. Вот это стресс полный", – эмоционально выразился Фагот.

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