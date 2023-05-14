Зал пищал: участница из Израиля взорвала финал Евровидения-2023 горячими танцами
Израиль первым объявил своего представителя на Евровидении-2023 и не прогадал. 21-летняя Noa Kirel представляет страну с песней Unicorn (Единорог). Она вырвалась на третью строчку в прогнозах букмекеров. Как выступила в финале, смотрите видео дальше.
В гранд-финал Евровидение-2023 Noa Kirel прошла с первого полуфинала. Тогда ее зажигательное выступление с балетом покорило сердца зрителей. Удалось ли представительнице Израиля повторить этот успех на сцене Ливерпуля 13 мая, оценивайте на видео ниже.
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Noa Kirel из Израиля устроила горячие танцы в финале Евровидения-2023
У Noa Kirel потрясающий танцевальный номер. Она зарядила зал не только звонким голосом, но и откровенным соло с акробатическими трюками. Девушка сорвала шквал оваций в Ливерпуле, зал буквально визжал.
"Я буду стоять здесь как единорог. Здесь, в одиночестве. У меня есть сила единорога. Неужели ты никогда не учишься? Что я не буду оглядываться. Я не буду смотреть вниз. Я пойду вверх. А тебе лучше вернуться. Сила единорога", – поет Noa Kirel.
Есть что-то очень невинное и чистое в единороге, существующее только в сказках или фантазиях,
– комментировала представительница Израиля.
Евровидение-2023 финал – Израиль – Noa Kirel – Unicorn: смотрите видео онлайн
- 21-летняя Noa Kirel – очень популярна на родине, в Израиле. Она поет в жанре хип-хоп и электропоп и у нее большая инстаграм-аудитория – 1,5 миллиона.
- В Израиле девушка известна тем, что сыграла главную роль в телесериале Kfula, была судьей талант-шоу и озвучила анимационный фильм "Тролли".