Зал пищал: участница из Израиля взорвала финал Евровидения-2023 горячими танцами

Израиль первым объявил своего представителя на Евровидении-2023 и не прогадал. 21-летняя Noa Kirel представляет страну с песней Unicorn (Единорог). Она вырвалась на третью строчку в прогнозах букмекеров. Как выступила в финале, смотрите видео дальше.

В гранд-финал Евровидение-2023 Noa Kirel прошла с первого полуфинала. Тогда ее зажигательное выступление с балетом покорило сердца зрителей. Удалось ли представительнице Израиля повторить этот успех на сцене Ливерпуля 13 мая, оценивайте на видео ниже.

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Noa Kirel из Израиля устроила горячие танцы в финале Евровидения-2023

У Noa Kirel потрясающий танцевальный номер. Она зарядила зал не только звонким голосом, но и откровенным соло с акробатическими трюками. Девушка сорвала шквал оваций в Ливерпуле, зал буквально визжал.

"Я буду стоять здесь как единорог. Здесь, в одиночестве. У меня есть сила единорога. Неужели ты никогда не учишься? Что я не буду оглядываться. Я не буду смотреть вниз. Я пойду вверх. А тебе лучше вернуться. Сила единорога", – поет Noa Kirel.

Есть что-то очень невинное и чистое в единороге, существующее только в сказках или фантазиях,

– комментировала представительница Израиля.

Евровидение-2023 финал – Израиль – Noa Kirel – Unicorn: смотрите видео онлайн