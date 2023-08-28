Украина поедет на Евровидение-2024: кто стал продюсером Нацотбора и как изменятся правила
Источник:Суспільне
Весной следующего года состоится знаменитый песенный конкурс Евровидение. Сегодня, 28 августа, стало известно, что прием заявок на участие в Национальном отборе начнется совсем скоро.
Даты пока не разглашают. В то же время Суспільне рассекретило имя музыкального продюсера Нацотбора. Как оказалось, им стал Дмитрий Шуров, известный под псевдонимом Pianoboy. Он признался, что правила Нацотбора несколько изменятся.
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Дмитрий Шуров стал музыкальным продюсером Евровидения-2024
Что интересно, для артиста эта роль не будет новой, поскольку в прошлом году он уже был музыкальным продюсером. В своем видеообращении артист поделился обновлениями в правилах Нацотбора.
В этом году вас ждет сюрприз — вы сможете сами выбрать одного из финалистов,
– поделился певец.
Отметим, что Евровидение-2024 состоится в шведском городе Мальме. Он уже дважды принимал конкурс. Впервые это произошло в 1992 году после победы певицы Каролы, а во второй раз – в 2013, когда победу привезла Loreen. Теперь это будет в третий раз.
Также уже объявили даты проведения конкурса:
- первый полуфинал пройдет 7 мая,
- второй полуфинал – 9 мая
- грандиозный финал состоится 11 мая.