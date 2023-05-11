Мария Яремчук выступила на Евровидении-2023 с украинскими артистами

Во втором полуфинале Евровидения-2023 снова появились артисты из Украины – Мария Яремчук, OTOY и Злата Дзюнька. Они исполнили попурри известных украинских музыкальных произведений в современной аранжировке. Как это было, смотрите ниже.

В Ливерпуле еврофанам показали перформанс о музыкальной истории Украины – "Музыка объединяет поколения". Главной его звездой стала Мария Яремчук, представлявшая Украину на Евровидении-2014. Вместе с ней на сцену вышли Злата Дзюнька с Детского Евровидения-2022 и рэпер OTOY, брат которого погиб на Азовстали.

Читайте также Санина в голубом, Ханна в желтом: патриотический выход ведущих во втором полуфинале Евровидения

Мария Яремчук, Злата Дзюнька и OTOY выступили на Евровидении-2023

Украинское попурри началось с гениальной песни Назария Яремчука "Семья", которую выполнила его дочь Мария Яремчук. Далее на сцену вышел OTOY, зачитавший рэп на стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневий коло хати". В дуэте с Яремчук Злата Дзюнька спела "Щедрик" Леонтовича – рождественскую мелодию, которую знают во всем мире. Ее происхождение подчеркнула ведущая Юлия Санина.

Кстати, в номере было много колосьев, а на экранах – портреты Яремчука, Шевченко и Квитки Цисык.

Евровидение 2023 второй полуфинал – выступление Марии Яремчук, Златы Дзюньки, OTOY: смотрите видео онлайн

Кто из украинских артистов уже выступил на Евровидении-2023