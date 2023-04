Евровидение-2023: все песни участников конкурса, которые выступят в Ливерпуле

В этом году Евровидение проведут в городе Ливерпуль, расположенном в Великобритании. За победу в песенном конкурсе сразятся представители 37 стран. Первый полуфинал будет проведен 9 мая, второй – 11 мая, а большой финал состоится 13 мая. Какие песни будут покорять Европу – смотрите дальше.

До старта Евровидения-2023 остались считанные недели. Уже совсем скоро произойдет "украинская вечеринка в Британии", которую ждет весь мир. Из-за войны Украина не может принять конкурс, как это должно было состояться по правилам. Поэтому TVORCHI будут представлять нашу страну в Ливерпуле. А также в полуфиналах и в финале выступят приглашенные украинские артисты.

К теме Сердючка, Kalush и еще три украинских артиста споют в финале Евровидения: "Это будет разрыв"

Ранее объявили, что украинские звезды – Юлия Санина, Alyosha, Мария Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька – выступят в полуфиналах Евровидение-2023. Потом стало известно, что наши артисты присоединятся к гранд-финалу. Вместе с Kalush Orchestra 13 мая в Ливерпуле прозвучат Верка Сердючка, Джамала, Тина Кароль и Go_A.

Они поддержат представителей 37 стран, которые будут сражаться за победу в Евровидении-2023. Какие песни конкурсанты приготовили в этом году – узнайте дальше.

Песни участников первого полуфинала

Первый полуфинал Евровидения-2023 состоится во вторник, 9 мая. В этот вечер на сцену выйдут представители 15 стран.

Норвегия – Alessandra – Queen of Kings: смотрите видео онлайн

Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party): смотрите видео онлайн

Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava: смотрите видео онлайн

Латвия – Sudden Lights – Aijā: смотрите видео онлайн

Португалия – Mimicat – Ai Coraçao: смотрите видео онлайн

Ирландия – Wild Youth – We Are One: смотрите видео онлайн

Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!: смотрите видео онлайн

Швейцария – Remo Forrer – Watergun: смотрите видео онлайн

Израиль – Noa Kirel – Unicorn: смотрите видео онлайн

Молдова – Паша Парфени – Soarele si Luna: смотрите видео онлайн

Швеция – Loreen – Tattoo: смотрите видео онлайн

Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More: смотрите видео онлайн

Чехия – Vesna – My Sister's Crown: смотрите видео онлайн

Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight: смотрите видео онлайн

Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha: смотрите видео онлайн

Песни участников второго полуфинала

Во втором полуфинале 11 мая выступят конкурсанты из 16 стран.

Дания – Reiley – Breaking My Heart: смотрите видео онлайн

Армения – Brunette – Future Lover: смотрите видео онлайн

Румыния – Theodor Andrei – DGT (Off and On): смотрите видео онлайн

Эстония – Alika – Bridges: смотрите видео онлайн

Бельгия – Gustaph – Because Of You: смотрите видео онлайн

Кипр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart: смотрите видео онлайн

Исландия – Diljá – Power: смотрите видео онлайн

Греция – Victor Vernicos – What They Say: смотрите видео онлайн

Польша – Blanka – Solo: смотрите видео онлайн

Словения – Joker Out – Carpe Diem: смотрите видео онлайн

Грузия – Iru – Echo: смотрите видео онлайн

Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal: смотрите видео онлайн

Австрия – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?: Просмотреть видео онлайн

Албания – Albina & Familja Kelmendi – Duje: смотрите видео онлайн

Литва – Monika Linkyte – Stay: смотрите видео онлайн

Австралия – Voyager – Promise: смотрите видео онлайн

Песни стран-основательниц конкурса

В финале Евровидения-2023, который состоится в субботу, 13 мая, к финалистам присоединятся страны Великой пятерки – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция. Поскольку Украина победила в прошлом году, то в этом году выступит сразу в финале.

Украина – TVORCHI – Heart Of Steel: смотрите видео онлайн

Великобритания – Mae Muller – I Wrote A Song: смотрите видео онлайн

Испания – Blanca Paloma – Eaea: смотрите видео онлайн

Италия – Marco Mengoni – Due Vite: смотрите видео онлайн

Германия – Lord Of The Lost – Blood & Glitter: смотрите видео онлайн

Франция – La Zarra – Évidemment: смотрите видео онлайн