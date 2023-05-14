TVORCHI оценили свое выступление на Евровидении и объяснили, почему могли лучше

Благодаря группе TVORCHI Украина заняла 6-е место в финале Евровидения-2023. Жюри низко оценили наш номер с песней Heart of Steel, в то время как зрители помогли вырваться в лидеры. Сами артисты говорят, что могли спеть лучше.

Группа TVORCHI вышла в эфир национального марафона из Ливерпуля, где 13 мая отгремел гранд-финал Евровидения-2023. Победу там одержала Лорин из Швеции. Ребята болели за Финляндию и зажигательное Cha Cha Cha, а своим номером довольны, потому что выступали больными.

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TVORCHI оценили свое выступление в финале Евровидения 2023

Как выяснилось, за два дня до финала Евровидения-2023, в разгар подготовки, заболел не только солист Джеффри Кенни, но и вся команда TVORCHI.

Мы заболели все. Поэтому если бы мы не были больны, то, наверное, могло быть немного лучше. Но мы довольны результатом. Думаю, мы достойно проделали работу, и каждый член команды, принимавший в этом участие, большой молодец. Мы благодарим каждого, и благодарим всех людей, которые нас поддерживали, которые голосовали. Для нас это очень важно, любим всех,

– заявил Андрей Гуцуляк.

Поэтому, несмотря на болезнь результатом голосования TVORCHI довольны. Спеть Heart of Steel им не помешала даже ракетная атака России по Тернополю. По словам саунд-продюсера, это никак не выбило их из колеи, лишь смотивировало максимально достойно представить Украину.

"Мы довольны, очень волновались. Думаю, мы показали всему миру стальные сердца. Надеемся, мы вдохновили людей быть как украинцы – быть сильными, быть смелыми, быть едиными", – подчеркнул Андрей Гуцуляк.

Евровидение 2023 финал – Украина – TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн