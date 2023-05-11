Смотрим Евровидение-2023 вместе: онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса

11 мая 2023, 22:00
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11 мая Ливерпуль принимает второй полуфинал Евровидения-2023! В этот вечер на сцену выйдут представители 16 стран, среди которых Польша. Онлайн-трансляцию этой части конкурса смотрите дальше.

9 мая весь мир наблюдал за первым полуфиналом Евровидения-2023, которое в этом году хоть и проводятся в Великобритании, но от имени Украины. На сцене главного песенного конкурса выступили 15 участников, 10 из которых попали в большой финал и во второй раз покажут свои номера 13 мая.

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11 мая Ливерпуль встречает еще 16 полуфиналистов. Трансляцию можно будет просмотреть на следующих платформах: официальный фейсбук-аккаунт Евровидения, сайт "Общественное Культура", сайт "Общественное Евровидение", ютуб-канал "Евровидения Украина", ютуб-канал Евровидения, приложение Действие.

Евровидение-2023: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала

Порядок выступлений участников второго полуфинала

  1. Дания: Reiley – Breaking My Heart
  2. Армения: Brunette – Future Lover
  3. Румыния: Theodor Andrei – DGT (Off and On)
  4. Эстония: Alika – Bridges
  5. Бельгия: Gustaph - Because Of You
  6. Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  7. Исландия: Diljá – Power
  8. Греция: Victor Vernicos – What They Say
  9. Польша: Blanka – Solo
  10. Словения: Joker Out – Carpe Diem
  11. Грузия: Iru – Echo
  12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like An Animal
  13. Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  14. Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje
  15. Литва: Monika Linkyte – Stay
  16. Австралия: Voyager – Promise

Обратите внимание! В первом полуфинале Украина не могла голосовать, но во втором полуфинале мы уже можем отдавать голоса за своих фаворитов. Как это сделать – рассказываем здесь.
Автор: Христина Кобак