Билеты на финал Евровидения раскупили за 36 минут: сколько они стоили

Билеты на Евровидение-2023 появились в продаже 7 марта, но разлетелись как горячие пирожки. Стоимость билетов колебалась от 90 до 380 фунтов стерлингов.

7 марта в 14:00 по Киеву началась продажа билетов на Евровидение-2023. У фанатов была возможность приобрести билеты на 9 шоу – 6 генеральных репетиций конкурса, полуфиналы и грандиозный финал.

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Билеты на Евровидение разлетелись менее чем за 2 часа

Билеты на гранд-финал раскупили по 36 минут, а на другие шоу разлетелись примерно через час. Цены на финал колебались от 160 до 380 фунтов, а на полуфиналы от 90 до 190 фунтов стерлингов.

Фанатам Евровидения было доступно 6 тысяч билетов, несмотря на то, что сцена шоу в Ливерпуле может вместить 11 тысяч зрителей. Пространство сократили из-за увеличения сцены и определенных требований выступлений и масштабной съемки.

Билеты купить было непросто: пользователи пишут, что испытывали проблемы с загрузкой страницы. Очевидно, что спрос на просмотр конкурса был крайне высок. Некоторые билеты начинают появляться на других сайтах, где их цена значительно больше.

Билеты для украинцев: как получить

Накануне организаторы конкурса пообещали передать 3 тысячи билетов на шоу украинским беженцам. Они могут подать заявку на получение билета, если находятся в Великобритании по программам: Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme.

Билеты не будут бесплатными: один будет стоить 20 фунтов, то есть 24 доллара. Более подробная информация о возможности приобрести билет появится впоследствии на сайте британского правительства.

, что в Ливерпуле рядом с M&S Bank Arena разместится Eurovision Village – официальная фан-зона, которая может вместить 25 тысяч зрителей. В течение недели там могут выступать представители стран. Экраны с трансляцией устанавливают по всему городу.