Швеция на Евровидении-2023: все о выступлении Лорин, которой прочат победу

Швецию на песенном конкурсе Евровидения-2023 представляет певица Лорин, уже побеждавшая в 2012 году. Предсказывают, что ее трек Tattoo станет второй Euphoria – добьется не меньшего успеха и, возможно, принесет победу.

Среди фанатов Евровидения-2023 только и разговоров о Швеции и ее представительнице Лорин. О ее повторном участии в песенном конкурсе стало известно в марте, ведь Швеция последней определилась с представительницей, но она сразу же взлетела вверх в прогнозах букмекеров. 24 Канал рассказывает, чем особенна Лорин и ее конкурсная песня Tattoo, поднявшая такой резонанс.

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Как Лорин представляет Швецию на Евровидении 2023

После победы на Евровидении-2012 в Баку Лорин продолжила заниматься музыкой и даже дебютировала в кино – в шведской мелодраме для Netflix Vinterviken (Зимняя бухта). В прошлом году она вернулась в поп-музыку, выпустив трек Neon Lights о современной Жанне д'Арк, а в марте 2023 года победила на национальном отборе Melodifestivalen, получив самый высокий балл от международного жюри и во время зрительского голосования.

Лорин выступит в первом полуфинале Евровидения-2023, 9 мая, под номером 11. Она покажет потрясающее сценическое шоу, мало отличающееся от того, что было представлено в финале нацотбора в Стокгольме. 39-летняя артистка будет так же петь между двумя световыми экранами, а сцену укроют морем дыма. Вот кадры с первой репетиции Лорин в Ливерпуле.

Лорин на первой репетиции Евровидения-2023 / Фото EBU

Лорин на первой репетиции Евровидения-2023 / Фото EBU

Примечательно, что конкурсную песню Tattoo Лорин писала с пятью другими авторами, двое из которых работали над ее первым победным треком на Евровидении – Euphoria. Сама певица называла ее композицией "о любви с энергией, силой и глубиной". В ней прослеживаются мотивы Ближнего Востока, а в припевах есть строки: "Ты зациклился на мне как тату".

Песня Tattoo уже заняла первое место в шведских чартах и занимает 45-е место в списке воспроизведения Spotify среди 100 самых популярных песен Евровидения всех времен.

Лорин на Melodifestivalen в Швеции – Tattoo: смотрите видео онлайн