TVORCHI взорвались эмоциями после балов на Евровидении 2023: "В единстве наша сила"
Источник:TVORCHI
Украинская группа TVORCHI вырвалась в лидеры на Евровидении-2023 и заняла 6 место по результатам голосования жюри и зрителей. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни эмоционально отреагировали на 243 балла. Что сказали ребята, слушайте дальше.
На выход в шестерку лучших на Евровидении-2023 TVORCHI отреагировали прямо в грин-руме на M&S Bank Arena в Ливерпуле. Они обратились к поклонникам, которые отдали им 189 баллов на зрительском голосовании в гранд-финале. Группа поблагодарила за поддержку и высказалась о единстве.
Не упустите Евровидение-2023 и Украина: как зрители и жюри оценили выступление TVORCHI в финале
Реакция TVORCHI на 6-е место на Евровидении-2023
Спасибо всем, всем, всем за поддержку. Мы вас любим. Имейте стальное сердце, и в единстве наша сила. Слава Украине. Героям слава,
– воскликнули Андрей и Джеффри.
Важно, что за 10 минут до выступления TVORCHI узнали о ракетной атаке России на их родной город Тернополь. Однако вышли на сцену гранд-финала в Ливерпуле и феерически выступили перед миллионами зрителей со всего мира. Для них была сделана динамическая постановка с эффектными визуальными деталями и хореографией. На одежде ребят были те самые "стальные сердца", о которых поется в Heart of Steel, а на Джеффри была еще и "стальная" рука как символ мощи украинцев.
Евровидение 2023 финал – Украина – TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн
- Важно, что после выступления от Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни не прозвучало ни слова. В грин-руме во время показа отрывков номеров TVORCHI и команда появились с плакатом "Тернополь". Дело в том, что как только в Ливерпуле начался гранд-финал, в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной атаки России. В родном для музыкантов Тернополе было попадание, от которого пострадали люди.
- Табличкой с надписью города TERNOPIL ребята попытались привлечь внимание мира к жутким украинским реалиям: "Это месседж за все города Украины, которые обстреливают каждый день. Европа, объединяйся против зла ради мира".