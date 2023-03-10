Букмекеры обновили прогнозы по Евровидению-2023: кто подвинул Украину

До Евровидения-2023 осталось еще больше 2 месяцев. И хотя еще не все страны определились с представителями, букмекеры сделали прогнозы по поводу победителя. И если раньше первое место отдавали Украине, то теперь нас могут подвинуть на второе место.

Страны-участники Евровидения в 2023 году еще определяются со своими представителями. Например, на днях победителя отбора представила Финляндия и почти сразу их исполнитель Käärijä занял строчку у Украины. Букмекерская контора Smarkets обновила прогнозы по поводу лидеров международного конкурса в этом году.

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Евровидение-2023: прогнозы букмекеров

Несколько недель назад первое место букмекеры прочили Украине – группе TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel. По мнению конторы, их шансы на лидерство составляли 33,33%.

Однако теперь наши шансы на победу несколько снизились. Украину в рейтинге может подвинуть Швеция, хотя официально представитель этой страны неизвестен. Предполагают, что от этой страны на конкурс может уехать украинка.

Как сейчас расположены страны в рейтинге букмекеров:

Швеция – 45,05%,

Украина – 18,52%,

Финляндия – 13,51%,

Норвегия – 5,88%

Чехия – 3,12%.



Какие шансы у стран-участниц на победу / Скриншот с сайта

Но следует помнить, что далеко не все страны определились с представителями. Поэтому список лидеров может изменяться до финального дня.

Первые известные представители стран