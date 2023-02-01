Евровидение-2023: порядок выступлений участников в полуфиналах

1 февраля 2023, 07:00
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Источник:

сайт Евровидения

31 января состоялась "Церемония передачи ключей городу Ливерпулю и жеребьевка участников полуфиналов Песенного конкурса Евровидения-2023". Кто под каким номером будет выступать и в ком полуфинале – узнайте дальше.

Впервые с 2017 года украинцы смогли следить за событием вживую на телеканале Суспильне Культура, а также на сайтах Суспильне Культура и Суспильне Евровидение. Комментировал церемонию неизменный комментатор песенного конкурса Тимур Мирошниченко. От Украины в мероприятии приняли участие председатель правления Суспильне Вещания Николай Чернотицкий и глава нашей делегации на Евровидении Оксана Скибинская.

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Во время церемонии мэр итальянского Турина, который принимал конкурс в прошлом году, Стефано Ло Руссо передал символические ключи мэру Ливерпуля Джоан Андерсон.

В 2023 году в конкурсе примут участие 37 стран. Их представители выступят в двух полуфиналах и финале, которые проведут 9, 11 и 13 мая соответственно. По результатам жеребьевки Украина, Великобритания и Испания смогут голосовать во втором полуфинале. Франция, Италия и Германия будут голосовать в первом. Напомним, представители этих стран выступят сразу в финале: Украина автоматически попала в финал, потому что победила в прошлом году, а другие страны являются основателями конкурса.

Первый полуфинал Евровидения-2023: порядок выступлений

  • Сербия
  • Латвия
  • Ирландия
  • Норвегия
  • Португалия
  • Хорватия
  • Мальта
  • Швеция
  • Молдова
  • Швейцария
  • Израиль
  • Нидерланды
  • Финляндия
  • Азербайджан
  • Чехия


Порядок выступлений полуфиналистов Евровидения-2023 / Фото из инстаграмма "Суспильне​. Евровидение".

Второй полуфинал Евровидения-2023: порядок выступлений

  • Армения
  • Кипр
  • Румыния
  • Дания
  • Бельгия
  • Исландия
  • Греция
  • Эстония
  • Албания
  • Австралия
  • Австрия
  • Литва
  • Сан-Марино
  • Словения
  • Грузия
  • Польша


Порядок выступлений полуфиналистов Евровидения-2023 / Фото из инстаграмма "Суспильне​. Евровидение".

Евровидение-2023: что важно знать

  • Евровидение-2023 примет Ливерпуль. Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей.
  • Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины.
  • Символично, что на логотипе есть украинский флаг.
  • В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. В этом году Евровидение пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Они отказались от участия из-за нехватки финансирования.
  • Украина будет представлять группу TVORCHI с песней Heart Of Steel.

Автор: Христина Кобак