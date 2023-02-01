Евровидение-2023: порядок выступлений участников в полуфиналах

31 января состоялась "Церемония передачи ключей городу Ливерпулю и жеребьевка участников полуфиналов Песенного конкурса Евровидения-2023". Кто под каким номером будет выступать и в ком полуфинале – узнайте дальше.

Впервые с 2017 года украинцы смогли следить за событием вживую на телеканале Суспильне Культура, а также на сайтах Суспильне Культура и Суспильне Евровидение. Комментировал церемонию неизменный комментатор песенного конкурса Тимур Мирошниченко. От Украины в мероприятии приняли участие председатель правления Суспильне Вещания Николай Чернотицкий и глава нашей делегации на Евровидении Оксана Скибинская.

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Во время церемонии мэр итальянского Турина, который принимал конкурс в прошлом году, Стефано Ло Руссо передал символические ключи мэру Ливерпуля Джоан Андерсон.

В 2023 году в конкурсе примут участие 37 стран. Их представители выступят в двух полуфиналах и финале, которые проведут 9, 11 и 13 мая соответственно. По результатам жеребьевки Украина, Великобритания и Испания смогут голосовать во втором полуфинале. Франция, Италия и Германия будут голосовать в первом. Напомним, представители этих стран выступят сразу в финале: Украина автоматически попала в финал, потому что победила в прошлом году, а другие страны являются основателями конкурса.

Первый полуфинал Евровидения-2023: порядок выступлений

Сербия

Латвия

Ирландия

Норвегия

Португалия

Хорватия

Мальта

Швеция

Молдова

Швейцария

Израиль

Нидерланды

Финляндия

Азербайджан

Чехия



Порядок выступлений полуфиналистов Евровидения-2023 / Фото из инстаграмма "Суспильне​. Евровидение".

Второй полуфинал Евровидения-2023: порядок выступлений

Армения

Кипр

Румыния

Дания

Бельгия

Исландия

Греция

Эстония

Албания

Австралия

Австрия

Литва

Сан-Марино

Словения

Грузия

Польша



Порядок выступлений полуфиналистов Евровидения-2023 / Фото из инстаграмма "Суспильне​. Евровидение".

Евровидение-2023: что важно знать