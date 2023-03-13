Финал Евровидения-2023: под каким номером TVORCHI будут представлять Украину
Источник:инстаграмм Суспильне. Евровидение
До Евровидения-2023 осталось меньше времени. Там прошла жеребьевка, где стало известно, что в финале TVORCHI выступят под номером 19.
Жеребьевку провели во время встречи глав делегаций стран-участниц. Там определили порядковый номер выступления TVORCHI в финале Евровидения-2023.
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В финале Евровидения Украина будет выступать под номером 19. В этом году TVORCHI будут покорять Европу с хитом Heart Of Steel.
TVORCHI выступят под номером 19 / Фото из инстаграмма Суспильне. Евровидение
А TVORCHI поедут в Ливерпуль с песней Heart of Steel, обновленную версию которой представили 9 марта. Клип на финальную версию уже доступен на ютуб-канале конкурса. В ней появилась вставка на украинском языке.
TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн
Евровидение-2023: главное
- Евровидение-2023 примет Ливерпуль Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей.
- Первый полуфинал состоится 9 мая, второй – 11 мая, финал – 13 мая.
- Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины.
- Символично, что на логотипе есть украинский флаг.
- На главной сцене Евровидения TVORCHI будет поддерживать Юлия Санина. Ее выбрали ведущей от Украины. Рядом с фронтвуменом The Hardkiss появятся Грэм Нортон, Ханна Веддингем и Алиша Диксон. В то время как Тимура Мирошниченко сделали комментаторским голосом Украины из Ливерпуля. Это возмутило даже Владимира Остапчука.
- В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. В этом году Евровидение пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Они отказались от участия из-за нехватки финансирования.