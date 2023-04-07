Памятник The Beatles одели в вышиванки: фото из Ливерпуля и забавная реакция украинцев

В Ливерпуле в разгаре подготовка к Евровидению-2023. Поскольку Великобритания согласилась провести конкурс под нашим знаком, город понемногу "украинизируют". Так, памятник группы The Beatles одели в вышиванки.

Скульптура легендарной "ливерпульской четверки" расположена на набережной Pier Head. Сейчас BBC снимает там фильм, который будет показан во время Евровидения-2023. Поэтому The Beatles одели в вышиванки, их привезли специально из Украины.

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Памятник The Beatles одели в вышиванки

Итак, фигуры Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Ринго Старра и Джона Леннона в белых рубашках с разнообразной вышивкой на груди. Этот памятник установили в 2015 году в знак того, что карьера известной на весь мир группы началась именно с Ливерпуля. Примечательно, что The Beatles представлены в натуральный рост и весят 1,2 тонны.

Великолепная четверка выглядит лучше, чем когда-либо,

– подписали в официальном аккаунте Евровидения.

В то время как BBC прокомментировала: "Вышитые рубашки обычно одевают в День вышиванки, чтобы чтить украинскую традицию".

Памятник The Beatles одели в вышиванки / Фото из инстаграма Евровидения

Украинцы бурно отреагировали на британских рокеров в вышиванках и в очередной раз поблагодарили Ливерпуль за внимание и поддержку:

"Файные казаки";

"Вышиванки – это стиль";

"Вау, спасибо за поддержку".

Напомним, гранд-финал Евровидения-2023, в котором выступят TVORCHI, состоится 13 мая на арене Liverpool. Полуфиналы пройдут там же 9 и 11 мая. Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни выйдут на сцену под номером 19.

Ведущими песенного конкурса станут актриса Ханна Веддингем, певица Алиша Диксон, а украинская рок-дива Юлия Санина появится в паре с ведущим ток-шоу Грэмом Нортоном. В интервью 24 Каналу Тимур Мирошниченко рассказал, как относится к тому, что на главную сцену его не взяли.