Тимур Мирошниченко признался, обиделся ли, что его не взяли ведущим Евровидения-2023

В мае на Евровидение-2023 от Украины поедет не только группа TVORCHI, но и Тимур Мирошниченко. Его избрали комментатором, а не ведущим главной сцены. Обиделся ли на это шоумен, узнавайте в нашем эксклюзиве.

Рядом с британскими ведущими на главной сцене Евровидения-2023 появится фронтвумэн The Hardkiss Юлия Санина. Тимур Мирошниченко полетит в Ливерпуль, чтобы провести церемонию открытия и стать специальным корреспондентом. Шоумен отнюдь не считает, что его обделили, даже наоборот – гордится своей миссией.

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Тимур Мирошниченко о Евровидении-2023

Я уже 18 лет в семье Евровидения и действительно сам факт, что именно ты причастен снова и снова – это уже огромное достижение. У меня две недели, в течение которых буду в Ливерпуле, будет много работы. Я же не только буду комментировать, но и буду специальным корреспондентом Евровидения,

– признался нам Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с Юлией Саниной / Фото из инстаграма ведущего

По словам ведущего, он активно готовится в Ливерпуль, ведь каждый день по несколько часов общается с британскими коллегами по тем или иным вопросам. На него якобы свалился огромный объем работы, а если бы был ведущим главной сцены – просто "вышел бы на сцену, сказал все, что надо, и все".

"Недавно мне прислали график работы в течение этих двух недель в Ливерпуле, и я понимаю, что там нет времени на отдых и сон. Но это нормально, это Евровидение. Я все равно буду представлен во всех шоу, не только в тех, которые будут транслироваться в прямом эфире. И на диджитальных платформах, и на церемонии открытия. Работы будет очень много", – похвастался шоумен.