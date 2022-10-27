Jerry Heil, Козак, которого поддерживает Kalush: кто вошел в лонглист Нацотбора Евровидения-2023

27 октября 2022 , 11:14
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Общественное Культура

В Общественном объявили лонглист участников Нацотбора Евровидения-2023. Из почти 300 претендентов выбрали 36 лучших. Среди них есть Jerry Heil, группа TVORCHI и Козак Сиромаха, который в одном лейбле с Kalush Orchestra.

Музыкальный продюсер Нацотбора Евровидения-2023 Дмитрий Шуров отсеял 263 вокалистов и выбрал 36 артистов, которые сразятся за выход в финал. Следующие несколько недель будут прослушивание участников лонглиста, а список финалистов объявят не позднее 17 ноября. В него, скорее всего, как и в прошлом году войдут 8 конкурсантов.

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Лонглист Нацотбора Евровидения-2023

  1. 2TONE
  2. Angelina
  3. DAYTON
  4. Drevo
  5. Elysees
  6. DEMCHUK
  7. FIINKA
  8. Хавка
  9. Jerry Heil
  10. Иана Ковальева
  11. Kozak Siromaha
  12. КРУТЬ
  13. Lue Bason
  14. Moisei
  15. Olivan
  16. OOHLA
  17. Oy Sound System
  18. SASHA
  19. Seréen
  20. sexnesc
  21. Shy
  22. SKYLERR
  23. SOWA
  24. Tember Blanche
  25. Tery
  26. TVORCHI
  27. Victoria Niro
  28. Виноградова
  29. Zetetics
  30. Лилу45
  31. Макс Птичник
  32. Мия Ромари
  33. Роялкит
  34. Саша Фадеева
  35. ТОНКА
  36. Циферблат

Интересно, что среди участников лонглиста Нацотбора Евровидения-2023 нет экс-жены Дзидзьо SLAVIA. В октябре она призналась, что тоже отправила свою песню на прослушивание.

Что об участниках лонглиста говорит Дмитрий Шуров

Как музыкальный продюсер Pianoбой рассказал, что среди 36 лучших есть "несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену" и музыканты, которые из-за кризиса на грани смены профессии.

Я рад, что в процессе отбора удалось многих музыкантов мотивировать, вдохновить, подтолкнуть к созданию новых песен и интересных идей. Многим из них было трудно снова начать писать, многие музыканты в вынужденной эмиграции или на грани смены профессии, или даже выживания. Есть музыканты, которые волонтерят, воюют. Тем не менее, имеем лонглист из 36 песен, в котором есть все – от авторской песни, дрим-попа и рока до инди, рэпа, этники,
– поделился Дмитрий Шуров.

Он объявил, что скоро 36 музыкантов обнародуют свои конкурсные треки. "Я уже слушаю этот лонглист в машине, надеюсь после публикации всех песен вы будете тоже", – добавил Pianoбой.

  • Напомним, финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря в Киеве. В целях безопасности участников и команды сцену сведут в укрытии.
  • За постановку номеров и трансляцию прямого эфира будет отвечать ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", принадлежащее семье Виктора Пинчука. Его директором является муж Ольги Фреймут Владимир Локотко.
Автор: Марина Джура