Украинские звезды стали ведущими Евровидения-2023: имена людей, которые поедут в Ливерпуль
Источник:Суспильне Евровидение
Организаторы Евровидения объявили ведущих конкурса. Среди украинцев ими стали Тимур Мирошниченко и Юлия Санина.
Организаторы международного конкурса Евровидения объявили звезд, которые станут ведущими в 2023 году. Среди них двое украинцев – это шоумен Тимур Мирошниченко и фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.
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Кто будет ведущим Евровидение
Ведущими Евровидение, кроме Тимура и Юлии, стали Ханна Веддингхэм, Алиша Диксон, Грэм Нортон, Мел Гедройц, Райлан, Скотт Миллз, Сэм Квек и Клер Суини.
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина – одна из четырех ведущих гранд-финала Евровидения-2023, который пройдет 13 мая, вместе с артистом Грэмом Нортоном, британской актрисой и певицей Ханной Веддингхэм и телеведущей Алишей Диксон.
Также Юлия Санина будет вести полуфиналы, которые состоятся 9 и 11 мая, с музыкальными суперзвездами – Ханной Веддингхэм и Алишой Диксон.
Для меня большая честь вести Евровидение-2023. В этом году мы станем свидетелями уникального шоу, которое Украина разделит с Великобританией. Мне одновременно смущенно и радостно быть частью Евровидения в этом году. Я уверена, что даже во время войны мы продемонстрируем свою прекрасную культуру на самом высоком уровне,
– поделилась Юлия Санина.
Ведущие Евровидения-2023 / Фото из инстаграма Суспильного
Тимур Мирошниченко станет корреспондентом шоу в Ливерпуле. Он будет говорить вживую из эпицентра событий и появляться во вставках.
Я уже почти двадцать лет являюсь частью украинской семьи Евровидения, и это всегда необычно особенное событие, которое всех нас объединяет музыкой. Я рад быть комментаторским голосом Украины из Ливерпуля, знакомить новых и существующих поклонников Евровидения со всеми событиями прямо с Арены и, несомненно, некоторыми эксклюзивами из загонов!
– подчеркнул Тимур.
Тимур Мирошниченко и Сэм Квек станут ведущими Церемонии открытия Евровидения-2023 на официальном ютуб-канале.
Євровидение-2023: что нужно знать
- В 2023 году 37 стран примут участие в крупнейшем песенном конкурсе. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, 13 мая станет известно имя победителя.
- Поскольку конкурс не может пройти в Украине по причинам безопасности, Евровидение приняла у себя Великобритания и город Ливерпуль. Ливерпульская арена M&S Bank Arena может вместить 11 тысяч зрителей и фанатов шоу.
- Лозунг нынешнего конкурса – United by music – "Объединенные музыкой". Логотип – цепочка из сердец, составившая красочную кардиограмму, где есть цвета Украины.