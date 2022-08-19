Евровидение-2023 может состояться не в Англии: букмекеры назвали город-фаворит

В июле Европейский языковой союз пришел к согласию, что Евровидение-2023 пройдет в Великобритании. Однако песенный конкурс может принять не сама Англия, а город Глазго, что в Шотландии. Именно на него ставят букмекеры.

Неделю назад британский общественный вещатель BBC объявил шорт-лист городов, в которых может состояться песенный конкурс Евровидения-2023. Букмекеры сразу же выбрали фаворита – город-миллионник Глазго на берегу реки Клайд.

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Почему Евровидение-2023 может состояться не в Англии

По факту возможность проведения Евровидения досталась всему Соединенному королевству Великобритании и Северной Ирландии. Так что конкурс может принять любая из его историко-географических областей – Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Город Глазго, на который ставят букмекеры, расположен именно в Шотландии.

В шорт-лист Глазго попало через OVO Hydro – крупнейшую крытую арену Шотландии, которая может вместить 14 300 зрителей. Она опережает далеко не все города-конкуренты, ведь в Манчестере есть AO Arena с 21 тысячей мест, а в Лондоне – O2 Arena, что может принять 20 тысяч еврофанов.

Рейтинг британских городов, которые борются за Евровидение-2023

Букмекеры уже определились с тройкой городов, которые, скорее всего, будут соревноваться за возможность проведения самого масштабного песенного конкурса Европы:

Глазго;

Бирмингем;

Манчестер.

В то время как у Лидса, Ливерпуля и Ньюкасла почти равны шансы, а аутсайдером является город Шеффилд, расположенный в графстве Южный Йоркшир.