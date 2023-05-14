Евровидение-2023: результаты голосования в финале конкурса

В субботу, 13 мая, на M&S Bank Arena в Ливерпуле отгремел гранд-финал песенного конкурса Евровидение-2023. Свои номера показали представители 26 стран. Кто и сколько баллов получил от жюри стран и зрителей – смотрите дальше.

За хрустальный микрофон в финале Евровидения-2023 боролись 26 конкурсантов. Среди них группа из Украины TVORCHI с англоязычной песней Heart of steel. Ребята заняли 6-е место, а победительницей стала Лорин из Швеции с треком о любви Tattoo. Как в финале песенного конкурса голосовали зрители и национальные жюри, узнайте дальше в публикации 24 Канала.

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Евровидение-2023 финал: результаты голосования

Швеция: Loreen – Tattoo – 583 балла Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha – 526 баллов Израиль: Noa Kirel – Unicorn – 362 балла Италия: Marco Mengoni – Due vite – 350 баллов Норвегия: Alessandra – Queen of Kings – 268 баллов Украина: TVORCHI – Heart Of Steel – 243 балла Бельгия: Gustaph – Because Of You – 182 балла Эстония: Alika – Bridges – 168 баллов Австралия: Voyager – Promise – 151 балл Чехия: Vesna – My Sister's Crown – 129 баллов Литва: Monika Linkyte – Stay – 127 баллов Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart – 126 баллов Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ! – 123 баллов Армения: Brunette – Future Lover – 122 балла Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? – 120 баллов Франция: La Zarra – Évidemment – 104 балла Испания: Blanca Paloma – Eaea – 100 баллов Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna – 96 баллов Польша: Blanka – Solo – 93 балла Швейцария: Remo Forrer – Watergun – 92 балла Словения: Joker Out – Carpe Diem – 78 баллов Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje – 76 баллов Португалия: Mimicat – Ai Coraçao – 59 баллов Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava – 30 баллов Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song – 24 балла Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter – 18 баллов

Общие результаты голосования стран в финале Евровидения-2023 / Скриншот с видео

Результаты голосования стран в финале Евровидения-2023 / Скриншот с видео

Евровидение-2023: результаты голосования во втором полуфинале

Албания: Albina & Familja Kelmendi – Duje Кипр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Эстония: Alika – Bridges Бельгия: Gustaph – Because Of You Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Литва: Monika Linkyte – Stay Польша: Blanka – Solo Австралия: Voyager – Promise Армения: Brunette – Future Lover Словения: Joker Out – Carpe Diem



Страны, прошедшие в финал со второго полуфинала / Скриншот с видео

Евровидение-2023: результаты голосования в первом полуфинале

Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!

Let 3 – Mama ŠČ! Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna

Паша Parfeni – Soarele si Luna Швейцария: Remo Forrer – Watergun

Remo Forrer – Watergun Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha

Käärijä – Cha Cha Cha Чехия: Vesna – My Sister's Crown

Vesna – My Sister's Crown Израиль: Noa Kirel – Unicorn

Noa Kirel – Unicorn Португалия: Mimicat – Ai Coraçao

Mimicat – Ai Coraçao Швеция: Loreen – Tattoo

Loreen – Tattoo Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava

Luke Black – Samo Mi Se Spava Норвегия: Alessandra – Queen of Kings

Страны, которые прошли в финал с первого полуфинала / Скриншот с видео

Заметим, что в финал Евровидения-2023 прошли 26 стран – по 10 из каждого полуфинала, Украина как победитель 2022 года и страны "Большой пятерки", которые являются основательницами конкурса и вносят самый большой финансовый вклад в его развитие:

Великобритания: Mae Muller – I Wrote A Song;

Mae Muller – I Wrote A Song; Испания: Blanca Paloma – Eaea;

Blanca Paloma – Eaea; Италия: Marco Mengoni – Due Vite;

Marco Mengoni – Due Vite; Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;

Lord Of The Lost – Blood & Glitter; Франция: La Zarra – Évidemment.

Интересно, что по финансовым причинам от участия в Евровидении отказались Болгария, Черногория и Северная Македония. Тогда как Россия в "черном списке" Европейского вещательного союза после того, как 24 февраля 2022 года вторглась в Украину с войной.