Тоже не хватает денег: еще одна страна отказалась от участия в Евровидении-2023
Источник:24 Chasa
Стало известно, что на Евровидение-2023 в Ливерпуль приедут только 37 стран. Ранее от участия отказались Черногория и Северная Македония, а вслед за ними – Болгария. Такое решение национальный вещатель принял из-за нехватки денег.
Из-за дисквалификации России Евровидение-2023 стало слишком дорогим конкурсом для ряда стран. В их числе и Болгария. Она стала последней страной, отказавшейся ехать в Ливерпуль в мае 2023 года.
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Болгария отказалась от Евровидения-2023
Представители общественного вещателя Болгарии объяснили, что от Евровидения-2023 отказались исключительно из-за финансовой составляющей. Поскольку их бюджет сократили почти на 2 миллиона львов, а расходы выросли чуть ли не втрое, песенный конкурс стране не по карману.
Такое развлечение, как Евровидение, на фоне финансового кризиса по всей Европе, которая отключает электричество и отопление в общественных местах, совершенно неоправданно,
– заявили в Болгарии.
Там также подчеркнули, что из-за уменьшения количества участников повышается членский взнос для остальных стран. Общая сумма, как правило, составляет около 5 миллионов фунтов стерлингов и распределяется не поровну, а в зависимости от размера и финансово-экономического положения государства.
37 стран примут участие в Евровидении-2023 в Ливерпуле,
– объявили в инстаграме конкурса после отказа Болгарии.
- Следует напомнить, что организация Евровидения-2023 будет стоить Великобритании от 8 до 17 миллионов фунтов стерлингов, ведь она будет платить не только за себя, но и за Украину.
- Именно поэтому Тимур Мирошниченко отмечал, что Украина могла не потратить ни одной гривны, устраивая песенный конкурс у себя. Это потому, что после победы Kalush Orchestra все расходы по организации вместо нас хотели взять сразу несколько европейских телекомпаний.