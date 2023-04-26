Король Чарльз ІІІ и Камилла открыли сцену Евровидения: видео встречи супругов с Юлией Саниной

Король Великобритании Чарльз ІІІ и королева-консорт Камилла посетили M&S Bank Arena в Ливерпуле и открыли сцену Евровидения-2023. Они зажгли огни и познакомились с ведущими, в том числе с Юлией Саниной.

Для королевских супругов устроили VIP-экскурсию по арене, где 9 мая стартует первый полуфинал грандиозного песенного конкурса Евровидение-2023. Чарльз ІІІ и Камилла первые, кто увидел сцену, закулисье и познакомились с командой – работниками, режиссерами.

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Юлия Санина познакомилась с королем Чарльзом ІІІ и Камиллой

На торжественном "зажигании огней" Евровидения-2023 присутствовали некоторые ведущие конкурса, в том числе украинская певица Юлия Санина из группы The Hardkiss, лауреатка премии "Эмми" Ханна Веддингем и комментаторы BBC Radio 2. Кроме того, Чарльз ІІІ и Камилла познакомились с представительницей Великобритании Мэй Мюллер, которая недавно сконфузилась, забыв слова своей конкурсной песни.

Судя по появившимся в сети кадрам, Юлия Санина даже успела перекинуться несколькими словами с королевой-консорт Камиллой, и конечно же, сделать общее фото.

Примечательно, что сцену открыли под саундтрек Евровидения-2023, который создал украинский композитор Михаил Некрасов.

"Для меня великая честь, что Его Величество король и Ее Величество королева прибыли сегодня сюда, чтобы открыть фантастическую постановку для нашего песенного конкурса Евровидения. Этот сет станет центром всех празднований, и мы не можем дождаться, когда он осветит Ливерпуль и экраны телевизоров во всем мире", – прокомментировал генеральный директор BBC Тим Дэви.

Сцена Евровидения-2023 в Ливерпуле / Фото с инстаграма конкурса