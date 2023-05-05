За кем победа на Евровидении-2023: букмекеры обнародовали новые прогнозы

Уже через несколько дней стартует Евровидение-2023. Кто одержит победу – пока неизвестно, ведь конкурсанты очень сильные. Украину на Евровидении представит группа TVORCHI. Какие у нас шансы на победу - читайте прогнозы букмекеров ниже.

Букмекер FAVBET обновил прогнозы по поводу лидеров международного конкурса Евровидения-2023. В настоящее время украинская группа TVORCHI с англоязычным треком Heart of Steel входит в пятерку лидеров.

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Если еще несколько месяцев назад букмекеры прочили первое место Украине, то сейчас прогнозы изменились. Теперь наши шансы на победу несколько снизились. В рейтинге главная – Швеция, которую будет представлять певица Loreen.

На второй строчке теперь Финляндия, на третьей – Франция. А Украина уже занимает четвертое место.

Но следует помнить, что список лидеров может меняться до финального дня.

Как сейчас расположены страны в рейтинге FAVBET:

Швеция – коэффициент 1,80 (чем ниже показатель, тем больше шансы на победу),

Финляндия – 2,60.

Франция – 8,00.

Украина – 11,00.

Норвегия – 17,00.



Ставки FAVBET на Евровидение-2023 / Скриншот с сайта

К слову, группа TVORCHI вместе с командой отправилась в Ливерпуль, чтобы представить Украину на Евровидении-2023. Там звезд встретили гимном Украины, а толпа надела желто-голубые футболки.

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