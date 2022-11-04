"Терпеть не могу Евровидение": Святослав Вакарчук признался, за что благодарен Kalush Orchestra

Украинский музыкант Святослав Вакарчук вспомнил о Евровидении-2022 и победе Kalush Orchestra. Он поделился, за что благодарен группе.

Лидер группы "Океан Эльзы" рассказал, что не любит песенный конкурс Евровидения. Но высказался об нынешних представителях Украины – Kalush Orchestra.

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Вакарчук высказался о Kalush Orchestra

"Я и Евровидение – это как кот и собака. Я терпеть не могу конкурс Евровидения и считаю, что это никакого отношения к музыке не имеет. Украина любит его потому, что пока вся другая музыкальная индустрия нечего предложить. Это абсолютно политический конкурс . Мне всегда было все равно, кто будет на этом конкурсе", – отметил музыкант.

В то же время Святослав Вакарчук добавил, что доволен выступлением украинской группы на конкурсе в 2022 году. Но больше всего он благодарен им за их возглас о Мариуполе в конце номера.

Но это был особенный год. Я считаю, что Kalush Orchestra справился гениально. Они сделали очень правильное выступление, но самым сильным в этом выступлении было не выступление, а то, что они потом сказали об "Азовстале". Вот за это я буду им благодарен всегда,

– сказал певец.

Kalush Orchestra на финале Евровидения: смотрите видео онлайн

Что произошло на Евровидении-2022

В финале Евровидения Kalush Orchestra после выступления обратились к аудитории с просьбой уволить защитников Мариуполя. "Я хочу попросить у вас всех. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовстали". Сейчас!" – сказал со сцены Олег Псюк.

Джамала недавно призналась, что об этом поступке коллектив совещался с ней. Ведь было неизвестно, не вырежут ли организаторы этот возглас из эфира, или группу могли дисквалифицировать. По словам артистки, она советовала Олегу уложиться в три секунды – это время, которое дают представителю каждой страны в конце номера. Если бы он занял длиннее – его призыв могли вырезать.