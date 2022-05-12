Онлайн-трансляция Евровидения-2022: второй полуфинал

Евровидение-2022 продолжается и набирает обороты! Уже 12 мая состоится второй полуфинал, в котором 18 стран сразятся за право выступать в грандиозном финале. Просмотреть онлайн-трансляцию можно ниже.

12 мая в 22.00 начинается второй полуфинал Евровидения-2022. В нем выступят уже 18 стран, из которых только 10 получат возможность сражаться за победу в большом финале.

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В этом году Евровидение-2022 в Украине транслирует телеканал "UA: Культура", диджитал-платформы Суспільного, "Радіо Промінь" и мобильное приложение "Дія". Комментирует музыкальный конкурс телеведущий Тимур Мирошниченко.

Евровидение-2022: смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала

Порядок выступлений вторых полуфиналистов:

Финляндия: The Rasmus – Jezebel Израиль: Майкл Бен Девид – I.M Сербия: Констракта – In Corpore Sano Азербайджан: Надир Рустамли – Fade To Black Грузия: Circus Mircus – Lock Me In Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am Сан-Марино: Акилле Лауро – Stripper Австралия: Шелдон Райли – Нет Само Кипр: Андромаха – Ela Ирландия: Brooke – That's Rich Северная Македония: Андреа – Circles Эстония: Stefan – Hope Румыния: WRS – Llámame Польша: Охман – River Черногория: Владана – Breathe Бельгия: Джереми Макизе – Miss You Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer Чехия: We Are Domi – Lights Off

14 мая состоится большой финал Евровидения-2022. В нем выступят представители 20 стран, прошедших из отборочных полуфиналов, а также 5 стран: Италия, Франция, Германия, Великобритания и Испания. Это страны-основательницы музыкального конкурса, поэтому они имеют право сразу проходить в финал. К тому же Италия – страна-победитель.

Обратите внимание Евровидение-2022: в какой части финала выступит Украина

, что Украина не сможет голосовать за своих фаворитов во втором полуфинале, потому что наш представитель выступал 10 мая. Так что украинцы будут иметь право прислать голос за своего любимца уже в финале.

Украина также прошла в финал Евровидения-2022, потому выступит на сцене 14 мая. Группы Kalush Orchestra букмекеры предсказывают победу – их шансы равны 54%.