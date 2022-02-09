Где и когда смотреть финал Национального отбора на Евровидение-2022
Источник:инстаграм Суспільного
Уже 12 февраля украинские зрители узнают, кто из наших исполнителей поедет на Евровидение-2022, ведь в этот день будет проходить финал Национального отбора! Его можно посмотреть на всех платформах Суспільного.
За право представить Украину в престижном песенном конкурсе Евровидение-2022, который пройдет в Турине, будут бороться 8 исполнителей. Транслировать будут прямой эфир на всех платформах Суспільного в 18:30. Прямая трансляция будет также доступна на сайте Showbiz 24.
К слову Евровидение-2022: что известно о восьми финалистах Нацотбора
Где и когда смотреть Нацотбор Евровидения-2022
Все платформы Суспільного будут транслировать Национальный отбор.
Телевидение:
- телеканал UA: ПЕРШИЙ.
Диджитал:
- фейсбук-страницы Суспільне Евровидение и UA: Перший,
- ютуб-канал Суспільне Евровидение,
- сайт eurovision.ua,
- мобильное приложение suspilne.tv.
Слушать:
- Радио Промінь.
Где смотреть Нацотбор / Фото из инстаграма Суспільного
Как известно, 8 финалистов выбрали из 284 заявок на участие в конкурсе. В этом году организаторы отказались от двух полуфиналов и проведут только финал, в котором зрители узнают, кто будет представлять Украину на шоу.
За эту особую возможность будут бороться такие исполнители:
- Cloudless
- Barleben
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Alina Pash
- Kalush Orchestra
- ROXOLANA
- WELLBOY