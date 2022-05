Евровидение-2022: все песни участников конкурса, которые будут звучать на сцене в Турине

Евровидение в этом году пройдет в городе Турин в Италии. Первый полуфинал состоится 10 мая, второй – 12 мая, а финал мы увидим в субботу, 14 мая. Какие песни будут звучать на сцене Евровидения – смотрите дальше.

До первого полуфинала Евровидения остались считанные дни. На сцену в Турине выйдут конкурсанты из 40 стран. В первом полуфинале мы услышим выступления 17 стран, во втором полуфинале примут участие 18 стран.

В финале, который пройдет 14 мая, примут участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, а также страны-учредители и спонсоры конкурса – Большая пятерка, в которую входят Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

В 2022 году Россию дисквалифицировали по Евровидению. Европейский языковой союз не допустил страну-агрессорку к песенному конкурсу. Дисквалификацию захватнической России по Евровидению и ЕМС поддержали Дания, Норвегия, Польша, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Исландия.

Список участников Евровидения всех стран и их песни

Песни участников первого полуфинала

В первом полуфинале Евровидения , который состоится во вторник, 10 мая, выступят 17 стран.

Албания Латвия Литва Швейцария Словения Украина Болгария Нидерланды Молдова Португалия Хорватия Дания Австрия Исландия Греция Норвегия Армения

Албания: Ронелла Хаяти – Sekret

Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad

Литва: Моника Лю – Sentimentai

Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry

Словения: LPS – Disko

Украина: Kalush Orchestra – Стефания

Болгария: Intelligent Music Project – Intention

Нидерланды: S10 – De diepte

Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

Португалия: Маро – Saudade, saudade

Хорватия: Миа Димшич – Guilty Pleasure

Дания: Reddi – The Show

Австрия: LUM! X feat. Пиа Мария – Halo

Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól

Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together

Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Армения: Роза Линн – Snap

Песни участников второго полуфинала

Во втором полуфинале Евровидения , который состоится в четверг, 12 мая, выступят 18 стран выступят в следующем порядке:

Австралия Грузия Кипр Сербия Финляндия Азербайджан Сан-Марино Израиль Мальта Монтенегро Румыния Чехия Польша Бельгия Северная Македония Швеция Эстония Ирландия

Австралия: Шелдон Райли – Not the Same

Грузия: Circus Mircus – Lock Me In

Кипр: Андромаха – Ela!

Сербия: Констракт – In Corpore Sano

Финляндия: The Rasmus – Jezebel

Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black

Сан-Марино: Акилле Лауро – Stripper

Израиль: Майкл Бен Дэвид – IM

Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am

Монтенегро: Vladana – Breathe

Румыния: WRS – Llámame

Чехия: We Are Domi – Lights Offи

Польша: Охман – River

Бельгия: Джереми Макизе – Miss You

Северная Македония: Андреа – Circles

Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

Эстония: Стефан – Hope

Ирландия: Брук – That's Rich

Песни стран учредителей конкурса

В финале Евровидения , который состоится в субботу, 14 мая, к финалистам присоединятся страны Великой пятерки – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

Германия: Малик Гаррис – Rockstars

Испания: Шанель – SloMo

Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди

Франция: Алван и Ахез – Фуленн