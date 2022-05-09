Евровидение-2022: все песни участников конкурса, которые будут звучать на сцене в Турине

9 мая 2022 , 12:18
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Евровидение в этом году пройдет в городе Турин в Италии. Первый полуфинал состоится 10 мая, второй – 12 мая, а финал мы увидим в субботу, 14 мая. Какие песни будут звучать на сцене Евровидения – смотрите дальше.

До первого полуфинала Евровидения остались считанные дни. На сцену в Турине выйдут конкурсанты из 40 стран. В первом полуфинале мы услышим выступления 17 стран, во втором полуфинале примут участие 18 стран.

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В финале, который пройдет 14 мая, примут участие 25 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, а также страны-учредители и спонсоры конкурса – Большая пятерка, в которую входят Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

В 2022 году Россию дисквалифицировали по Евровидению. Европейский языковой союз не допустил страну-агрессорку к песенному конкурсу. Дисквалификацию захватнической России по Евровидению и ЕМС поддержали Дания, Норвегия, Польша, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Исландия.

Список участников Евровидения всех стран и их песни

Песни участников первого полуфинала

В первом полуфинале Евровидения , который состоится во вторник, 10 мая, выступят 17 стран.

  1. Албания
  2. Латвия
  3. Литва
  4. Швейцария
  5. Словения
  6. Украина
  7. Болгария
  8. Нидерланды
  9. Молдова
  10. Португалия
  11. Хорватия
  12. Дания
  13. Австрия
  14. Исландия
  15. Греция
  16. Норвегия
  17. Армения

Албания: Ронелла Хаяти – Sekret

Латвия: Citi Zēni – Eat Your Salad

Литва: Моника Лю – Sentimentai

Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry

Словения: LPS – Disko

Украина: Kalush Orchestra – Стефания

Болгария: Intelligent Music Project – Intention

Нидерланды: S10 – De diepte

Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul

Португалия: Маро – Saudade, saudade

Хорватия: Миа Димшич – Guilty Pleasure

Дания: Reddi – The Show

Австрия: LUM! X feat. Пиа Мария – Halo

Исландия: Сигга, Бета и Элин – Með hækkandi sól

Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together

Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Армения: Роза Линн – Snap

Песни участников второго полуфинала

Во втором полуфинале Евровидения , который состоится в четверг, 12 мая, выступят 18 стран выступят в следующем порядке:

  1. Австралия
  2. Грузия
  3. Кипр
  4. Сербия
  5. Финляндия
  6. Азербайджан
  7. Сан-Марино
  8. Израиль
  9. Мальта
  10. Монтенегро
  11. Румыния
  12. Чехия
  13. Польша
  14. Бельгия
  15. Северная Македония
  16. Швеция
  17. Эстония
  18. Ирландия

Австралия: Шелдон Райли – Not the Same

Грузия: Circus Mircus – Lock Me In

Кипр: Андромаха – Ela!

Сербия: Констракт – In Corpore Sano

Финляндия: The Rasmus – Jezebel

Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black

Сан-Марино: Акилле Лауро – Stripper

Израиль: Майкл Бен Дэвид – IM

Мальта: Эмма Мускат – I Am What I Am

Монтенегро: Vladana – Breathe

Румыния: WRS – Llámame

Чехия: We Are Domi – Lights Offи

Польша: Охман – River

Бельгия: Джереми Макизе – Miss You

Северная Македония: Андреа – Circles

Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer

Эстония: Стефан – Hope

Ирландия: Брук – That's Rich

Песни стран учредителей конкурса

В финале Евровидения , который состоится в субботу, 14 мая, к финалистам присоединятся страны Великой пятерки – Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

Великобритания: Сэм Райдер – Space Man

Германия: Малик Гаррис – Rockstars

Испания: Шанель – SloMo

Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди

Франция: Алван и Ахез – Фуленн

 

Автор: Юлія Турелик