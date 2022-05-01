Евровидение-2022: Kalush Orchestra показали видео с первой репетиции в Турине
Источник:телеграм Kalush
30 апреля Kalush Orchestra впервые вышел на сцену Евровидения-2022. В сети показали первое видео репетиции.
30 апреля у участников Евровидения-2022 была первая возможность выйти на сцену и спеть песню, представившую их страну. Украинская группа Kalush Orchestra также впервые репетировала в Турине.
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Видео репетиции Kalush Orchestra
Коллектив вышел на сцену шестым – таков его порядковый номер. В сети уже показывали первые кадры из выступления, а теперь продемонстрировали ролик.
На видео можно подробнее рассмотреть новые костюмы Kalush Orchestra, отрывки репетиций вне сцены и первый выход на нее. Также видно, что на экране за музыкантами показывают украинскую символику и орнамент.
Доброе утро, мы из Украины. Вчера был очень насыщенный первый день и репетиция в Турине,
– поделились впечатлениями ребята.
Kalush Orchestra на первой репетиции: смотрите видео
Чем будет удивлять Kalush Orchestra европейцев
- Участники группы рассказывали, что продемонстрируют публике Евровидение-2022 обновленную постановку. Неизменными останутся костюмы некоторых музыкантов и изюминка в имидже солиста – розовая панамка.
- Режиссер-постановщик делился деталями визуальной составляющей: "Лучше всего для нас это энергия наших ребят и сила духа нашей родной земли. Поэтому все визуальные эффекты, которые мы используем, будут сфокусированы именно на этом. В центре внимания фокус будет на артисте, передающем эту энергию, а визуальные эффекты уже нарисуют этот орнамент украинской души"
- Сама песня покорит зрителей не только украинским этнокодом и мотивами. Сегодня Stefania стала гимном войны, хотя лидер группы хотел бы назвать ее "песней нашей победы".