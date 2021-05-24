Евровидение-2022: какие итальянские города готовы принять конкурс

Группа Måneskin принесла Италии победу на Евровидении-2021. Соответственно, именно эта страна будет принимать международный песенный конкурс в следующем году. Пока мир оправляется от феерического выступления рокеров, организаторы уже рассматривают варианты проведения Евровидения-2022.

По традиции, масштабный песенный конкурс Евровидение-2022 состоится в Италии в мае. Даты двух полуфиналов и гранд-финала пока не объявлены, однако предполагают, что организаторы выберут период с 10 по 14 мая 2022 года. Зато между городами, которые готовы принять мероприятие, настоящая конкуренция. Главные претенденты – Рим, Милан, Турин, Генуя и Болонья.

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Именно эти города соответствуют основным критериям проведения Евровидения-2022:

имеют место для 10 тысяч человек, которые проведут там от пяти до семи недель;

могут предоставить от двух до трех тысяч кроватей в отелях, расположенных не более чем за 40 минут езды от места проведения мероприятия;

способны подготовить план, который подтвердит наличие всех необходимых условий для конкурсантов, гостей и организаторов.

Так, в Риме Евровидение-2022 может принять арена PalaLottomatica, где проводили олимпийский баскетбольный турнир 1960 года. Она вмещает до 11 200 зрителей, что вполне соответствует требованиям.

"Победа Måneskin была фантастической. Рим гордится нашими ребятами. В следующем году в Италии состоится Евровидение-2022. Рим – идеальная сцена, чтобы принять вызов", – пишет в твиттере мэр города Вирджиния Раджи.

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Еще одним вариантом города для проведения Евровидения-2022 является Милан – крытый спортивный комплекс Mediolanum Forum. Он имеет 12 700 мест. В Турине – это многофункциональная спортивная арена Pala Alpitour, которая является крупнейшей в Италии. В портовом городе Генуя есть торгово-выставочный центр Fiera di Genova, однако он вмещает лишь до 10 тысяч зрителей. Заключительный город – Болонья с ее ареной Unipol Arena.

Что известно о победителях Евровидения-2021 – группа Måneskin