Евровидение-2022: как проголосовать за своего фаворита на конкурсе

Каждый зритель "Евровидения-2022" ожидает конца полуфинала конкурса, чтобы отдать свой голос фавориту. Узнайте подробнее о правилах голосования в первом полуфинале.

Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2022" официально стартовал сегодня, 10 мая. В первом полуфинале зрители и судьи выберут тех, кто сможет сразиться за победу в гранд-финале.

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В каждом полуфинале в следующий этап конкурса может перейти только 10 участников. Сегодня, 10 мая, 7 участников покинет Евровидение-2022.

Как проголосовать в первом полуфинале

После выступления всех участников во время прямого эфира на экранах появятся номера, на которые нужно будет отправить (или позвонить и нажать) цифру – порядковый номер страны-фаворита.

Украинцы могут позвонить по телефону или отправить сообщение в соответствующий момент на номер 7576. Цена одного голоса – 5,31 гривны. Также можно использовать официальное мобильное приложение Eurovision Song Contest, которое следует скачать здесь.

Украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины – группы Kalush Orchestra.

Украинцы, которые сейчас за границей, могут поддержать наш коллектив в первом полуфинале. Они могут звонить или отправлять сообщения с номера мобильного оператора страны, в которой они находятся. Но следует помнить – если эта страна принимает участие во втором полуфинале, проголосовать нельзя.



Как голосовать / Фото из инстаграма Суспільного

Ответственные за голосование определят общий результат страны, добавив баллы телеголосования, а также баллы жюри. Это означает, что каждая страна-участник получит два набора очков.

Те 10 стран, которые получат больше всего баллов, пройдут в финал. Важно добавить, что порядок объявления участников не соответствует оценке – все, чтобы сохранить интригу.

Основные правила голосования на Евровидении-2022

С помощью членов жюри и зрителей конкурса из каждой страны присуждают от 1 до 8 баллов, а также 10 и 12. У телезрителей 50% голосов, остальные 50% принадлежат судьям.

За свою страну голосовать запрещено.

У зрителей 15 минут на то, чтобы отдать свой голос фавориту.