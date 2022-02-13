Евровидение-2022: букмекеры оценили шансы Alina Pash на победу

12 февраля отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2022. Победу одержала Alina Pash и она поедет в мае представлять Украину в Турине. Букмекеры прогнозируют исполнительнице 2-е место.

Объявление результатов голосования вызвало возмущение среди зрителей и финалистов, поскольку ведущий несколько раз перепутал баллы, а турнирная таблица не освещалась на экране. Но прогнозы букмекеров оказались правдивыми, и в финале Нацотбора победила Alina Pash.

Важно Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022

Артистка спела в прямом эфире трек "Тіні забутих предків", за который жюри отдали ей 8 баллов, а зрители – 7.

Alina Pash в финале Нацотбора на Евровидение-2022: смотрите видео онлайн

Какое место Alina Pash может занять на Евровидении-2022

Сразу после оглашения представителя Украины букмекеры обновили свои прогнозы. Согласно их предположениям, Alina Pash может занять в Турине 2 место. Победу в этом году снова прогнозируют Италии, а третье – Швеции.



Прогнозы букмекеров Евровидение-2022 / Фото из инстаграммы Евровидения

Финал Нацотбора на Евровидение-2022: главное